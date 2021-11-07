АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - В Алматинской области десятки домов не подключены к центральному газоснабжению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает "31 канал", в Алматы не все жители частного сектора готовы к зиме. Частные монтажные компании готовы прийти на помощь и провести в дома газ. Но зачастую оказывается, что такое подключение незаконно.

Жители Алматинской области заплатили частному подрядчику за подключение к газовым коммуникациям. Но с приходом морозов остались и без тепла, и без денег.

В середине октября еще должны были провести. Обещают, вот проведем, вот проведем, но ничего не делают. Сорок семей, уже уголь кончился. У всех дети", - говорит житель Алматинской области Айбек Мынтыкпаев.

В монтажной компании просят людей немного подождать: мол, время, указанное в договоре, еще не вышло. Вот только морозы ждать не хотят.

Остался без тепла и частный детский сад. Врезка в газопровод, сделанная частным подрядчиком, оказалась не только нелегальной, но и с техническими нарушениями. Пока садик отапливают электронагревателями. В "КазТрансГаз" уже готовят техническую документацию. Обещают: в ближайшее время тепло в детсаду будет.

В "КазТрансГаз" предупреждают: поблажек абонентам-нелегалам не будет. Ведь с началом отопительного сезона возрастает количество пожаров и отравлений газом - часто из-за неправильно установленного оборудования.

За прошлый отопительный сезон из-за утечек газа в Казахстане пострадали 153 человека. 50 погибли. Чтобы предотвратить трагедии, рейды с проверками продолжатся. Но важно помнить, что каждый сам в ответе за безопасность - свою и близких.



