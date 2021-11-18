Юг Казахстана накрыла снежная буря, закрыт ряд дорог

Шымкент накрыла метель. Полицейские города призвали граждан быть более осторожными.
Уважаемые жители и гости города! Просим строго соблюдать меры предосторожности в связи с изменением погодных условий", - сообщает департамент полиции города Шымкент.
В связи с усилением ветра с порывами до 30 метров в секунду на территории Жамбылской области вождение становится опасным, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Для безопасности на дорогах департамент полиции Жамбылской области призывает граждан заранее планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимания на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта", - сообщает в инстаграм-паблике департамент полиции Жамбылской области.
Как сообщает пресс-служба МИИР РК, 17 ноября 2021 года, в 16.30, в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы - Ташкент - Термез на участке от 160-го до 238-го километра, от села Кенен до села Благовещенка.
В Алматы также начался снегопад. В городе работает 191 пескоразбрасыватель.
Всего на уборке снега задействованы 554 единиц спецтехники и 1482 дорожных рабочих", - сообщает РСК Алматы.
Ранее сообщалось, что сильный ветер обрушил ограждение домов в населенных пунктах, повалил деревья в Жамбылской области.
Просим горожан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома", - обратились к жителям региона в ДП Жамбылской области.