На базе ЕЭК предлагают создать постоянную рабочую группу по авиабезопасности

Фото: Комитет гражданкой авиации РК
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - В рамках транспортной недели при Евразийской экономической комиссии состоялось пленарное заседание по вопросам обеспечения авиационной безопасности. На данной конференции приняли участие специалисты Российской федерации, Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На конференции были рассмотрены вопросы: обмена опытом проведения проверки ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности и прохождение государственными инспекторами практической подготовки (OJT) в сфере авиационной безопасности. Формирование наилучших практик и внедрение в национальную политику, рассказали в Комитете гражданской авиации РК.
По результатам заседания будет принята соответствующая резолюция.
Отмечая важность обеспечения авиационной безопасности, участники конференции договорились отметить в резолюции нижеследующее:
1. О целесообразности создания на площадке Евразийской экономической комиссии постоянной рабочей группы по авиационной безопасности.
2. Об укреплении и развитии сотрудничества между странами по вопросам обеспечения авиационной безопасности.
3. Эффективное взаимодействие между ИКАО и представителями государств-членов ЕАЭС в отношении механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности.