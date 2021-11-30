Система Orphus

Школа молодых археологов России и Казахстана прошла в Оренбурге

29.11.2021, 14:31 48844
Школа молодых археологов России и Казахстана прошла в Оренбурге
Фото: НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Школа молодых археологов России и Казахстана прошла в Оренбурге. Особое внимание в рамках школы было уделено вопросам сохранения археологического наследия Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 23 по 26 ноября 2021 года более 50 студентов-историков Актюбинского государственного университета имени Кудайбергена Жубанова, Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова, Оренбургского государственного педагогического университета и Оренбургского государственного университета побывали на лекциях, мастер-классах и виртуальных экскурсиях от профессиональных археологов двух стран", - сообщил старший научный сотрудник НИИ Денис Денисов.

 
Корифей оренбургской археологии, основательница постоянно действующей в регионе археологической экспедиции, лаборатории ОГПУ и научной школы Нина Моргунова прочитала будущим исследователям фундаментальную лекцию о методике поиска и обнаружения на местности древних поселений и могил, их систематических раскопок, анализа и датировки находок. Научный сотрудник Института археологии РАН Екатерина Клещенко из Москвы раскрыла особенности изучения погребений с кремациями, когда из минимума сгоревших останков ученые умудряются извлечь информацию о поле, возрасте похороненных и даже об их одежде и украшениях по следам оплавленного металла, стекла и др. Специалист музея археологии ОГПУ Ольга Хмелевская на конкретных примерах поделилась секретами профессионального мастерства по консервации, обработке археологических находок в полевых условиях, без которой на открытом воздухе они могут распасться в считанные дни.
 
В рамках школы были представлены современные возможности экспериментальной археологии, которая позволяет опытным путем проверить научные гипотезы, восстановить технологии древних людей, орудия, определив их эффективность и предназначение. 
 

Например, заведующая Музеем археологии ОГПУ Людмила Краева рассказала об экспериментах российских специалистов по воссозданию гончарных приемов различных археологических культур: заготовке глины, подготовке формовочной массы, подбору добавок (раковины, слюды, талька), лепке, орнаментации и обжигу керамики. А заведующий лаборатории института степи УрО РАН Сергей Богданов представил результаты современных опытов по выплавке из руды меди, отливке и ковке изделий по технологиям бронзового века", - сообщает Денисов. 

 
Профессиональные знания студентов также расширили лекции по социальной структуре древних обществ сотрудника ОГПУ Айрата Файзуллина, по ранним кочевникам Южного Урала от московского специалиста Центра палеоэтнологических исследований Алины Чирковой, по средневековым золотоордынским городам в бассейне реки Урал от профессора ЗКГУ Мурата Сдыкова, по намогильным памятникам казахского населения от проректора АГУ Рахыма Бекназарова.
 
Как сообщил Денисов, занятия дополнили виртуальные экскурсии по экспозиции "Золото сарматских вождей" Оренбургского губернаторского музея, фондам Музея археологии ОГПУ.
 
Закономерно особое внимание в рамках школы было уделено вопросам сохранения археологического наследия Казахстана и России, в обсуждении которых приняли участие: сотрудник Института этнологии и антропологии РАН из Москвы Эмма Зиливинская, заведующая археологической лабораторией ОГПУ Лидия Купцова, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, директор Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа ОГУ Юлия Кудашова.
 
В целом международная встреча подтвердила необходимость развития сотрудничества между выросшими из советской науки национальными научными школами Казахстана и России, совместного изучения трансграничных археологических культур, обмена научными результатами для понимания общих исторических процессов в евразийских степях, кооперации в подготовке новых профессиональных кадров.
 
Организаторами выступили совместно Оренбургский государственный педагогический университет, НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета и АНО "Содружество народов Евразии".
 
 

Комментарии

новости по теме

В пяти областях объявили штормовое предупреждение

29.11.2021, 21:23 60589
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: Госадминистрация Каменского района и города Каменка
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 30 ноября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
30 ноября - 2 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
30 ноября на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 ноября - 1 декабря в районе Алакольских озёр Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, от 18 до 23, порывы 28 метров в секунду.
 
30 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 
 
Напомним, потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане.
 

Гибель девушки в бассейне в Нур-Султане: инструктора осудили на 4 года

29.11.2021, 21:10 67717
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Инструктора по плаванию осудили после гибели девушки в бассейне одного из столичных спорткомплексов Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 ноября районным судом №2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении Т. за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 306 УК), сообщает пресс-служба суда.
 
Т., являясь инструктором по плаванию в СК "Астана", вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по безопасности посетителей бассейна, допустил утопление и смерть потерпевшей Е.
 
Прокурор просил назначить Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Потерпевшие просили назначить подсудимому максимальный срок - 8 лет лишения свободы.
 
Подсудимый свою вину не признал, просил прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
 
Смягчающим вину и наказание Т. суд признал меры по оказанию им медицинской помощи потерпевшей. Отягчающих его вину и наказание обстоятельств не установлено.
 
Суд, принимая во внимание личность осужденного, позицию потерпевшей стороны, назначил Т. наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года.
 
С владельца бассейна ТОО "Центр специального обеспечения" в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация за моральный вред 10 миллионов тенге.
 
Приговор суда в законную силу не вступил.
 
16 января 2021 года, в 10.18, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в бассейне спортивного комплекса столицы обнаружено тело девушки. Установлено, что тренер спорткомплекса увидел в бассейне лежащую девушку без движения. Вытащив ее из воды, он начал производить искусственное дыхание и массаж сердца. По приезде скорой медицинской помощи была констатирована смерть 21-летней девушки.
 

В Казахстане выпустят коллекционные монеты с изображением белого лебедя

29.11.2021, 18:17 107137
Фото: nationalbank.kz
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - В Казахстане выпустят коллекционные монеты с изображением белого лебедя номиналами 5000, 500, 200 и 100 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AQQY", - говорится в сообщении.

 
В Нацбанке сообщили, что монеты AQQY из серебра номиналами 5000 и 500 тенге и из мельхиора номиналами 200 и 100 тенге продолжают серию "Культовые животные - тотемы кочевников". 
 
Дизайн монет в этой серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида изображаемого животного с аллегорической подачей под "сакский звериный стиль". 
 

Лебедь считается одним из самых древних тотемов в представлении прототюрков, олицетворяющих женское божество, мать Земли и прародительницу людей - Умай", -  отметили в Нацбанке.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов