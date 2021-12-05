Какая погода ожидается в Казахстане в субботу

НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке - гололед и низовая метель, на юго-востоке республики днем ожидается пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Костанайской области ночью на севере, северо-востоке области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - туман.
Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, северо-востоке области - пыльная буря, на северо-востоке области и в горных районах области - усиление ветра до 15-23 метров в секунду.
На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман.
На дорогах Восточно-Казахстанской области ожидается гололедица, в северной половине области - низовая метель, ночью на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере области - туман.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, востоке Атырауской области ожидается туман, днем на севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере Мангистауской области ожидается туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области - туман.
На юге Актюбинской, западе, центре Карагандинской, на севере Кызылординской областей ожидается туман.
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.