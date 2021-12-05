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Какая погода ожидается в Казахстане в субботу

04.12.2021, 09:21 64261
Какая погода ожидается в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке - гололед и низовая метель, на юго-востоке республики днем ожидается пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Костанайской области ночью на севере, северо-востоке области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - туман. 
 
Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, северо-востоке области - пыльная буря, на северо-востоке области и в горных районах области - усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман. 
 
На дорогах Восточно-Казахстанской области ожидается гололедица, в северной половине области - низовая метель, ночью на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере области - туман. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке Атырауской области ожидается туман, днем на севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Мангистауской области ожидается туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области - туман. 
 
На юге Актюбинской, западе, центре Карагандинской, на севере Кызылординской областей ожидается туман. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

 

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Казахстанцы подписывают петицию против повышения порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений

04.12.2021, 14:36 72604
Казахстанцы подписывают петицию против повышения порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Казахстанцы подписывают петицию против решения ЕНПФ о повышении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) объявил об увеличении порогов минимальной достаточности для снятия пенсионного накопления на 2022 год. Если в 20 лет порог составляет 1,7 млн тенге, то со следующего года он будет 3,1 млн тенге. Рост произошел в 1,8 раза. Это нереальный порог! Раньше хоть была какая-то возможность снять накопленные деньги для приобретения жилья или для лечения! Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, необходимо иметь порог достаточности: в 21 год - 3,2 млн тенге, в 22 года - 3,3 млн тенге, в 30 лет - 4,4 млн тенге, в 40 лет - 5,8 млн тенге, в 50 лет - 7,4 млн тенге. Мы, подписавшие данную петицию граждане Казахстана требуем ЕНПФ снизить пороги минимальной достаточности до РАЗУМНОГО предела! 20 летний студент как соберет 1,7 млн тенге?" - говорится в петиции.

 
Как сообщалось ранее, ЕНПФ с 2022 года повысит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Данная новость вызвала возмущение населения. Граждане в соцсетях массово высказывают недовольство повышением порога достаточности: 
 

Придумывают законы в свою пользу, кроме чиновников никто не сможет снять". 

 

Получается, что сняли те, для кого и было придумано. Остальные для статистики. Чтобы потом не говорили, что не была представлена возможность".

 

Кроме депутатов, они снимут. Зарплаты большие у них. Это для них только".

 

Новый квест! Успей вывести пенсионные накопления за один месяц. Самый оптимальный путь - купить на эти деньги комнату в общежитии. Если хватит денег - за один год. Если нет, то пять лет будешь сдавать в аренду".

 

Как в 20 лет можно иметь пенсионные накопления 3 миллиона?".

 
В связи с данной новостью вчера казахстанцы начали массово проверять свои счета, что вызвало сбои в работе веб-сайтов enpf.kz и enpf-otbasy.kz.
 
Стоит отметить, что граждан проинформировали о повышении порога достаточности меньше чем за месяц до конца уходящего года. 
 
Как сообщил председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов воспользоваться своими пенсионными накоплениями в 2022 году сможет около 582 тысяч человек. Общая сумма накоплений, доступная для изъятия, составит около 900 миллиардов тенге. Он добавил, что пороги минимальной достаточности будут пересматриваться ежегодно
 

В Костанае осудили застройщика жилищного долгостроя

04.12.2021, 12:35 88993
КОСТАНАЙ. 4 ДЕКАБРЯ - В Костанае осудили застройщика жилищного долгостроя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Почти 10 лет дольщики ждали завершения строительства и в прошлом году начали достраивать дом за свой счет. А сегодня директора строительной фирмы осудили и надели на него наручники в зале суда. Суд признал директора строительной компании "Классика KZ" Юрия Калугина виновным и назначил ему три года в колонии средней безопасности, хотя прокурор просил для него семь лет лишения свободы. Виновным его признали только по статье 195 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), хотя уголовное дело изначально завели по статье "Мошенничество", сообщает "31 канал". 

 
В прошлом году дольщики создали жилищный кооператив и с помощью местных властей начали достраивать дом. Были и те, кто расторг договор с застройщиком, им теперь он должен выплатить вложенные деньги. Дом уже ввели в эксплуатацию, хотя работы еще много как для строителей, так и для юристов. Приговором дольщики остались недовольны.
 

Сегодняшний приговор, конечно, для меня это был удар. Три года сейчас дали, и то средней безопасности, и такая статья под амнистию. И получается, что через какое-то время его выпустят, а наши 10 лет ожидания, куда они денутся? Мы не довольны, мы будем обжаловать", - сказал дольщик Евгений Лашкарев.


 

Ушла из жизни актриса Нина Ургант

04.12.2021, 10:40 100792
Ушла из жизни актриса Нина Ургант
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 4 ДЕКАБРЯ - На 93-м году жизни скончалась актриса Нина Ургант, одна из самых лиричных, проникновенных и женственных актрис кино и театра, народная артистка России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Она - дитя войны, и в детстве ей, дочери офицера НКВД, приходилось прятаться от нацистских патрулей в оккупированном Даугавпилсе. После освобождения города вернулась в школу, где к ней прикипело прозвище "Нинка-артистка": она была певунья и любила танцевать, активно участвовала в школьных концертах, и участь ее была предопределена: только в театральный!", пишет "Российская газета"

 
Театральный она закончила в Ленинграде и начала актерскую карьеру в старейшем театре России - Ярославском имени Федора Волкова, затем вернулась в город на Неве, где играла лирических героинь в Театре имени Ленинского комсомола, а затем перешла в Театр имени Пушкина - Александринку, которой осталась верна до конца своих дней.
 
После участия в нескольких эпизодах кинокартин "Укротительница тигров", "Улица полна неожиданностей", "Шинель" и "Двенадцатая ночь", на первую большую работу в кино ее впервые пригласили в 1962-м - она замечательно прожила психологически сложную роль безымянной матери героя в фильме Игоря Таланкина "Вступление" по рассказам Веры Пановой; ее сына Володю играл юный Борис Токарев. Картину показали в конкурсе Венецианского фестиваля, где фильм получил Специальный приз жюри. Затем последовали съемки в Беларуси в драме Виктора Турова по сценарию Геннадия Шпаликова "Я родом из детства", и эта ее работа была отмечена Премией за лучшую женскую роль на фестивале фильмов Прибалтики, Беларуси и Молдавии. В кинобиографии актрисы около шести десятка названий, среди них такие как "Дни хирурга Мишкина", "Собственное мнение", "Красавец мужчина", "Барабаниада", "Русские деньги", сериал "Улицы разбитых фонарей". Но больше всего Нина Ургант запомнилась зрителям по фильму "Белорусский вокзал" в роли медсестры Раи с ее песней на слова Булата Окуджавы. Говорят, что участники войны сразу приняли ее за свою однополчанку.

 
Но, конечно, Нина Ургант прежде всего актриса театральная. "Для меня сцена - везде! Она нигде и никогда не заканчивается, - говорила она в одном из интервью. - Только на ней я чувствую себя свободной". Истинный диапазон и многогранность ее актерского дарования знают только постоянные посетители Александринского театра. Здесь ее лучшие роли - Раневская в "Вишневом саде", Ника в "Записках Лопатина", Гертруда в "Гамлете", Инкен Петерс в "Перед заходом солнца", Мари-Октябрь" во "Встрече", Москалева в "Дядюшкином сне", Императрица в "Капитанской дочке", Простакова в "Недоросле", Ксантиппа в "Беседах с Сократом", Беатриче в "Много шума из ничего"…
 
Последние годы она болела, юбилеи свои старалась не замечать и не отмечать, возраст считала бедой и несчастьем. Теперь нам остаются память о ее театральных ролях, ее фильмы и печальная полуулыбка ее медсестры Раи из "Белорусского вокзала".

 

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