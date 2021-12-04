Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

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МОСКВА. 4 ДЕКАБРЯ - На 93-м году жизни скончалась актриса Нина Ургант, одна из самых лиричных, проникновенных и женственных актрис кино и театра, народная артистка России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она - дитя войны, и в детстве ей, дочери офицера НКВД, приходилось прятаться от нацистских патрулей в оккупированном Даугавпилсе. После освобождения города вернулась в школу, где к ней прикипело прозвище "Нинка-артистка": она была певунья и любила танцевать, активно участвовала в школьных концертах, и участь ее была предопределена: только в театральный!", пишет "Российская газета"

Театральный она закончила в Ленинграде и начала актерскую карьеру в старейшем театре России - Ярославском имени Федора Волкова, затем вернулась в город на Неве, где играла лирических героинь в Театре имени Ленинского комсомола, а затем перешла в Театр имени Пушкина - Александринку, которой осталась верна до конца своих дней.

После участия в нескольких эпизодах кинокартин "Укротительница тигров", "Улица полна неожиданностей", "Шинель" и "Двенадцатая ночь", на первую большую работу в кино ее впервые пригласили в 1962-м - она замечательно прожила психологически сложную роль безымянной матери героя в фильме Игоря Таланкина "Вступление" по рассказам Веры Пановой; ее сына Володю играл юный Борис Токарев. Картину показали в конкурсе Венецианского фестиваля, где фильм получил Специальный приз жюри. Затем последовали съемки в Беларуси в драме Виктора Турова по сценарию Геннадия Шпаликова "Я родом из детства", и эта ее работа была отмечена Премией за лучшую женскую роль на фестивале фильмов Прибалтики, Беларуси и Молдавии. В кинобиографии актрисы около шести десятка названий, среди них такие, как "Дни хирурга Мишкина", "Собственное мнение", "Красавец мужчина", "Барабаниада", "Русские деньги", сериал "Улицы разбитых фонарей". Но больше всего Нина Ургант запомнилась зрителям по фильму "Белорусский вокзал" в роли медсестры Раи с ее песней на слова Булата Окуджавы. Говорят, что участники войны сразу приняли ее за свою однополчанку.

Но, конечно, Нина Ургант прежде всего актриса театральная. "Для меня сцена - везде! Она нигде и никогда не заканчивается, - говорила она в одном из интервью. - Только на ней я чувствую себя свободной". Истинный диапазон и многогранность ее актерского дарования знают только постоянные посетители Александринского театра. Здесь ее лучшие роли - Раневская в "Вишневом саде", Ника в "Записках Лопатина", Гертруда в "Гамлете", Инкен Петерс в "Перед заходом солнца", Мари-Октябрь" во "Встрече", Москалева в "Дядюшкином сне", Императрица в "Капитанской дочке", Простакова в "Недоросле", Ксантиппа в "Беседах с Сократом", Беатриче в "Много шума из ничего"…

Последние годы она болела, юбилеи свои старалась не замечать и не отмечать, возраст считала бедой и несчастьем. Теперь нам остаются память о ее театральных ролях, ее фильмы и печальная полуулыбка ее медсестры Раи из "Белорусского вокзала".