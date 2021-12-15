В Казахстане наблюдается снижение доли европейских этносов в составе населения

Фото: astana.gov.kz
На 1 августа 2021 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов 5 тысяч человек, из которых наибольший процент составляли казахи (69,01%), затем русские (18,42%), далее по нисходящей узбеки (3,29%), уйгуры (1,48%), украинцы (1,36%), татары (1,06%), немцы (0,92%), турки (0,61%), корейцы (0,57%), азербайджанцы (0,61%), дунгане (0,40%), белорусы (0,28%), таджики (0,27%), курды (0,25%), чеченцы (0,18%), поляки (0,15%), башкиры (0,09%), представители других этносов составили 1,04%", - сообщается в проекте концепции.
В целом, по имеющимся данным статистики по народонаселению на 2018-2020 годы, отмечается устойчивая тенденция увеличения населения страны. Так, за последние три года численность населения РК увеличилась на 2,6%.
При этом наблюдаются снижение доли европейских этносов в составе населения и рост восточных этносов. Снижение доли европейских этносов в составе населения происходит за счет стремительного убывания численности русских, немцев, белорусов и других этносов вследствие их эмиграции за пределы страны. Примером может служить тот факт, что доля русских на начало 2021 года по сравнению с 2018 годом снизилась на 75 тысяч человек. Большие темпы снижения численности также характерны для украинцев (их число за три года сократилось на 13 тысяч человек), немцев (на 3 тыс.), белорусов (на 2 тыс.) и т. д.", - отмечается в документе.
Увеличение населения происходит за счет роста числа казахов, а также остальных восточных этносов: узбеков, уйгур и других. Например, за последние три года количество казахов в стране увеличилось на 524 тысячи человек. Одними из самых быстрорастущих этнических групп также являются узбеки: их численность за три года выросла на 28 тысяч человек. Стабильно растет численность уйгур (на 9 тыс.), азербайджанцев (на 4 тыс.), дунган (на 4 тыс.), таджиков (на 2,7 тыс.), турков (на 2,7 тыс.), курдов (на 1,6 тыс.).
В информационном поле наблюдается определенное распространение негативных мировоззренческих установок в отношении отдельных этносов и стран их исторического происхождения, которое негативно влияет на межэтническую ситуацию в стране. Контент-анализ социальных сетей показывает увеличение межэтнического дискурса в них. За период с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020 года по вопросу межэтнической ситуации было опубликовано 474 849 статей. Из них 14 690 - позитивные, 34 332 - негативные, 425 827 - нейтральные публикации", - информируют разработчики документа.
Преобладание негативной повестки дня над позитивной приводит к тому, что риск распространения в социальных сетях и мессенджерах провокационных постов, по данным социологических опросов, беспокоит 22% респондентов.