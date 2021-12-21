В двенадцати областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 декабря на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

21 декабря на юго-востоке и в центре Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром 21 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

21 декабря на западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер южный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

21 декабря на западе Акмолинской области ожидается гололед. На западе, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду.

Днем 21 декабря на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ожидается ветер северо-восточный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду.

21 декабря на северо-западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный, на северо-западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 21 декабря временами ожидается туман.

21 декабря, ночью, на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

21 декабря на севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.

21 декабря в Восточно-Казахстанской области на юго-западе, в центре области ожидается низовая метель, на юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

21 декабря на западе, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

21 декабря, ночью, на северо-западе, днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.