Проанализировав сложившуюся транспортную ситуацию за данный период времени и учитывая обращения жителей близлежащих районов, принято решение о внесении изменений в схему организации дорожного движения на данном перекрестке. При этом, переход проезжей части проспекта Рыскулова для пешеходов будет организован восточнее улицы Немировича-Данченко светофорным регулированием. При движении автотранспорта по улице Немировича-Данченко в северном направлении будет разрешен проезд прямо, налево и направо, при движении в южном направлении по улице Жанаарка - только направо", - говорится в сообщении.
В организацию дорожного движения на пересечении проспекте Рыскулова и улицы Тлендиева внесли изменения
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В Шымкенте осужденные, попавшие под амнистию, вышли на свободу
На сегодняшний день в учреждениях УИС Шымкента под амнистию попадают 48 человек, из них 24 выходят на свободу и ещё 24 осуждённым сокращают сроки наказания. По 4 делам, направленным в суд принято решение, сегодня они освобождаются, остальные 44 дела находятся на рассмотрении" - прокомментировала главный специалист группы специального учёта подполковник юстиции Нурбекова Ботакоз
Я рад что Новый год смогу встретить с семьёй, рад что проведу его дома. Кажется, что месяц - это мало, но для меня он тянулся долго, времени осознать свои ошибки было много" - раскаивается молодой человек
В Казахстане разработали законопроект о внедрении петиций
Петиция, не достигшая порогового значения, возвращается заявителю уполномоченным органом по истечении шести месяцев с момента размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе", - указывается в документе.
Алматинцев будут штрафовать за газовые баллоны в квартирах
За 11 месяцев 2021 года было проверено более 70 рынков, 78 ТРЦ и свыше 1160 объектов общепита. В 383 объектах общественного питания Алматы газовые баллоны использовались с нарушениями", - сообщила Жуссанбекова.
Это может привести к разрушениям зданий и сооружений, а также жертвам", - напомнила специалист.
Хозяин дома принес и установил этот баллон возле печи, тем самым спровоцировав гибель своих родных и близких. Это первая вина человека. Вторая вина человека, который заправляет газовые баллоны на автозаправках, зная, что там их заправлять запрещено", - сказал министр.
Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе 2022 года
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В январе, на новогодние праздники, казахстанцы будут отдыхать 4 дня - 1, 2, 3 и 4 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В то же время 31 декабря в этом году выпадает на пятницу, соответственно, этот день будет рабочим для большинства граждан.
Православное рождество, которое традиционно отмечается 7 января, в этом году выпадает на пятницу, а за ним следуют два выходных - суббота и воскресенье. Соответственно, на рождество казахстанцы будут отдыхать 3 дня.
В целом, при пятидневной рабочей неделе в январе следующего года казахстанцы отдыхают 13 дней (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января), при шестидневной рабочей неделе – 8 дней (1, 2, 3, 7, 9, 16, 23, 30 января)
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Сдающие экзамен на права алматинцы занимают очередь в спецЦОН с 5 утра
Даже если записываемся в 6 утра, то в очереди оказываемся 80-ми, 85-ми. Ждём до 19.00-20.00. При этом ЦОН работает до 18.00. В это время стоящие в очереди 80-ми уже не успевают", - рассказал местный житель Абзал Сыдыкбек.
В специализированном центре обслуживания населения №1 деятельность была приостановлена в связи с обновлением оборудования автодрома. Сейчас это связано с установкой цифровых GPS-датчиков. В дальнейшем обслуживание прекращаться не будет", - сообщил глава департамента госкорпорации Фархад Алимов.
Понижение температуры до 33 градусов мороза прогнозируют синоптики
На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки, в северных регионах в виде снега. Ожидаются гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель", - говорится в сообщении Казгидромета.
Понижение температуры воздуха ожидается в центре и на востоке; на северо-востоке ночью от 5-15 до 10-25 мороза, днем от 2-11 до 5-20 мороза; на юге ночью от 15 мороза - 3 тепла до 3-20 мороза, днем от 8 мороза - 12 тепла до 10 мороза - 3 тепла; на юго-востоке страны ночью от 5 мороза - 3 тепла до 0-8 мороза, днем от 2-10 тепла до 0-10 мороза", - проинформировали синоптики.
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".
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