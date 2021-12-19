В Алматы изменится схема движения по проспекту Рыскулова

Фото: пресс-служба акимата Алматы

АЛМАТЫ. 18 ДЕКАБРЯ - В связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова 19 декабря будет закрыто сквозное движение по улице Немировича-Данченко через проспект Рыскулова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проезд будет осуществляться путем разворота на улицу Кудерина и на улицу Емцова, сообщили в региональной службе коммуникаций города.

Кроме того, будут закрыты развороты по проспекту Рыскулова при движении на восток перед улицей Емцова.

В связи с открытием пробивки проспекта Абая будет пересмотрен порядок пересечения перекрестка проспекта Абая и улицы Момышулы. Так, при движении на запад движение по центральным полосам будет только прямо, а на крайних полосах движение будет только налево и направо, соответственно.