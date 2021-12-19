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В Алматы изменится схема движения по проспекту Рыскулова

18.12.2021, 18:33 62911
В Алматы изменится схема движения по проспекту Рыскулова
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 18 ДЕКАБРЯ - В связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова 19 декабря будет закрыто сквозное движение по улице Немировича-Данченко через проспект Рыскулова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проезд будет осуществляться путем разворота на улицу Кудерина и на улицу Емцова, сообщили в региональной службе коммуникаций города.
 
Кроме того, будут закрыты развороты по проспекту Рыскулова при движении на восток перед улицей Емцова. 
 
В связи с открытием пробивки проспекта Абая будет пересмотрен порядок пересечения перекрестка проспекта Абая и улицы Момышулы. Так, при движении на запад движение по центральным полосам будет только прямо, а на крайних полосах движение будет только налево и направо, соответственно.
 
Напомним, 14 декабря аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда дал старт движению по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. 
 

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В десяти областях объявили штормовое предупреждение

18.12.2021, 20:30 44491
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 декабря ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.
 
19 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 19 декабря временами ожидаются туман, гололед. Днем низовая метель.
 
19 декабря на юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. На юге области ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
 
19 декабря на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.
 
19 декабря на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
19 декабря на севере, северо-западе Мангистауской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман. 
 
19-20 декабря на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 19-21 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. 19-21 декабря ветер юго-западный с переходом на восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 метров в секунду. 
 
19 декабря ночью на западе, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
19 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

В Алматинской области открыли трассу Ушарал - Достык для всех видов транспорта

18.12.2021, 19:13 57061
В Алматинской области открыли трассу Ушарал - Достык для всех видов транспорта
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ДЕКАБРЯ - Трассу Ушарал - Достык открыли для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сообщению алматинского областного филиала АО "НК "КазАавтоЖол" 18 декабря с 12.30 открыто движение на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (с 84-го по 184-й километры) для всех видов автотранспорта.
 
Напомним, 17 декабря, с 11.00, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) было закрыто движение для всех видов автотранспорта, автодороги республиканского значения Ушарал - Достык. 
 
18 декабря в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, туман, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент.
 

Главную елку страны установят в Нур-Султане возле сферы "Нур Алем"

18.12.2021, 12:16 109021
Главную елку страны установят в Нур-Султане возле сферы "Нур Алем"
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - Церемония зажжения главной новогодней елки состоится 19 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Символ Нового года расположился на территории выставки ЭКСПО возле сферы "Нур Алем", сообщает управление культуры Нур-Султана.
 
В программе мероприятия предусмотрены официальная и концертная часть. В концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады.
 
Высота главной елки составляет 25 метров.
 
Посетить мероприятие смогут все жители и гости столицы.
 

В ЗКО из-за непогоды закрыли трассу

18.12.2021, 10:19 119716
УРАЛЬСК. 18 ДЕКАБРЯ - Трассу республиканского значения Самара - Шымкент закрыли 18 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, туман, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 
Закрыт участок трассы с 266 по 394 километр (от поселка Подстепное Теректинского района до поселка Жымпиты Сырымского района).
 
17 декабря в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал - Достык для всех видов транспорта.
 

В Актау 32 семьи переселили в новое жилье из аварийных домов

17.12.2021, 21:21 182821
АКТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - 32 семьи из аварийных домов в Актау переселили в новые квартиры, сообщила пресс-служба акима города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2014 году 15 жилых домов этого микрорайона были признаны аварийными, и на их месте построены новые жилые дома в рамках программы реновации. Сегодня жители последних аварийных домов - 71 и 72 - переселены в новые дома. С праздником вас. Пусть ваши дома будут наполнены счастьем", - отметил заместитель акима города Алпысбай Таубаев.

 
По информации акимата, строительством многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации занимался "Курылыс Строй Сервис". Новый дом расположен рядом со старыми.
 
Построенные более полвека назад два аварийных дома, будут снесены, и на их месте появится новое жилье. Таким образом, проблема аварийных домов по городу будет полностью решена, проинформировали в акимате.
 

Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане

17.12.2021, 20:55 187036
Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане
Фото: Акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает официальный сайт акимата города, в канун 30-летия Независимости завершается история самого крупного долгостроя ЖК "Шыгыс". 
 

Многоквартирный жилой комплекс состоит из нескольких очередей, где сконцентрировано самое большое количество дольщиков - около 2,5 тыс. семей. На первой очереди ЖК "Шыгыс" строительство завершено и порядка 800 дольщиков уже живут в своих квартирах, ведется процесс оформления документов. Всего в текущем году будет завершено строительство 57 домов-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков", - сообщили в акимате.

 
На сегодняшний день еще 1047 дольщикам ЖК "Шыгыс" 2-й и 3-й очередей выдаются ключи для проведения ремонтных работ.
 
Вопросы оставшихся 1058 дольщиков ЖК "Шыгыс" 4-й и 5-й очередей планируется решить в рамках заключенного соглашения с банком второго уровня и инвестором по проекту "Переселения". Так, дольщики 4-й, 5-й очередей и 2Б ЖК "Шыгыс", а также ЖК "Жагалау-4" = полигон 1, полигон 2 - будут переселены в готовый объект ЖК "Шыгыс", 3А и 3Б, проинформировали в акимате.
 
В 2019-2020 годах было достроено и введено в эксплуатацию 33 многоквартирных жилых комплекса. Более 5 тыс. семей-дольщиков обрели долгожданные квартиры. В 2022-2023 годах планируется завершение оставшихся домов-долгостроев. По каждому объекту долгостроя имеется пошаговый план мероприятий.
 

Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi

17.12.2021, 20:33 191446
Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi
Фото: Twitter
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Сегодня состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Абу-Даби авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает МИИР РК в своем телеграм-канале, это первый международный рейс по направлению Абу-Даби - Алматы - Абу-Даби, совершенный данной авиакомпанией благодаря достигнутым договоренностям в рамках Совместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, при содействии посольства РК в ОАЭ и компетентных органов двух стран.
 
В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, а также чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Кис Ван Шайк, временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Республике Казахстан Аммар Омар Абдулла Альбрейки, президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, сообщили в ведомстве.
 

Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС А320/321NEO в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, а также со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 50 евро, в зависимости от выбранной даты", - говорится в сообщении министерства.

 
В настоящее время авиакомпания выполняет международные рейсы по 15 маршрутам: Россия (Москва, Краснодар), Украина (Киев, Одесса), Оман (Маскат), Бахрейн (Манама), Египет (Сохаг, Александрия), Израиль (Тель-Авив), Греция (Афины), Грузия (Кутаиси), Сербия (Белград), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Албания (Тирана), Босния и Герцоговина (Сараево).
 
Новый авиамаршрут позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi.
 
Как сообщалось ранее, с 27 декабря авиакомпания QAZAQ AIR открывает новый рейс из Нур-Султана в Екатеринбург.
 
Также напомним, что новый международный авиарейс по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways открылся в Казахстане.
 

В жилом массиве Нур-Султана заработала первая круглогодичная сельхозярмарка

17.12.2021, 20:10 162781
В жилом массиве Нур-Султана заработала первая круглогодичная сельхозярмарка
Фото: Акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В День независимости в жилом массиве Пригородный открылась первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации официального сайта акимата столицы, в крытом теплом помещении площадью 7 тыс. квадратных метров представлена продукция товаропроизводителей столицы, а также регионов страны по ценам ниже рыночных.
 
В течение всех выходных дней с 8 утра до 5 часов вечера горожане смогут приобрести на ярмарке продукцию товаропроизводителей Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также столичных аграрий.
 
Как сообщили в акимате, цены на ярмарке лояльные: говядину здесь продают за 2 тыс. тенге за килограмм, конину - 2200 тенге за килограмм, казы, жая - 2500 тенге за килограмм.
 
На ярмарке реализована вся линейка продовольственной продукции: молочная, бакалейная, колбасная, мука, свежая рыба. Ярмарка проводится при соблюдении санитарных норм. Посетители и участники должны носить маски, не игнорировать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию.
 
В дальнейшем ярмарка будет проходить на еженедельной основе каждые субботу и воскресенье по адресу: жилой массив Пригородный, улица Арнасай, здание 109.
 

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