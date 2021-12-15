Движение на крупной транспортной развязке запустили в Алматы

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ.14 ДЕКАБРЯ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда дал старт движению по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершено строительство транспортной развязки. Протяженность эстакады через проспект Рыскулова составляет 186 метров. Ее строительство затягивалось из-за судебных тяжб с владельцами строений, находившихся в зоне строительства.

Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тыс. автомобилей в сутки, по улице Емцова - до 40 тыс.

Как сообщалось, в текущем году на 274 улицах Алматы протяженность новых дорог составит 108 километров на 415 улицах. Завершены работы по обустройству 7 километров велодорожек, общая протяженность которых достигла 80 километров.