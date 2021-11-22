В Алматы открыто движение по эстакаде транспортной развязки на Кульджинском тракте

АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - 21 ноября открыто движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке пересечения улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организовано движение транспорта по Кульджинскому тракту в двух направлениях. Кроме того, открыто движение по съездам с улицы Бухтарминская на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминская без необходимости проезда к разворотной площадке.

Строительство этой развязки находится на особом контроле акима города Бакытжана Сагинтаева. Ожидается, что развязка улучшит организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки и снизит транспортную загруженность.