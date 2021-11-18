Сагинтаев сообщил о скором открытии движения по развязке на Кульджинском тракте

АЛМАТЫ. 17 НОЯБРЯ - Отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о сроках запуска движения на строящейся развязке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, строительно-монтажные работы по возведению транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время выполнены работы по устройству объездных дорог и сооружению эстакады №1.

До конца ноября планируется открыть движение по временной схеме. По эстакаде будет организовано движение транспорта по Кульджинскому тракту в двух направлениях.

Кроме того, планируется открыть движение по съездам с улицы Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминскую без необходимости проезда к разворотной площадке.

Эти меры намного улучшат организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки и снизят транспортную загруженность на данном участке.

Открытие движения во всех направлениях планируется в первом полугодии 2022 года. Современный многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением разгрузит участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 метра, туннеля по улице Бухтарминской - 570 метров. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев.