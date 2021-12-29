В восьми областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 декабря на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается туман.
29 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
29 декабря в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман.
29 декабря на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед.
29 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на востоке области 15-20 метров в секунду.
29 декабря на западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
29 декабря на юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман.
29 декабря на севере Карагандинской области ожидается низовая метель, на юго-востоке, в центре области туман.