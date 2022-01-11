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Комендатура Алматы сообщила об огромном ущербе, нанесенном городу в ходе атак экстремистов

06.01.2022, 02:26 8941
Комендатура Алматы сообщила об огромном ущербе, нанесенном городу в ходе атак экстремистов
Фото: кадры из видео
АЛМАТЫ. 6 ЯНВАРЯ - В Комендатуре Алматы заявили, что в ходе атак экстремистов городу нанесен огромный ущерб, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К сожалению, в ночь на пятое января (в Алматы - прим. агентства) активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад "скорой помощи", пожарных автомашин", - сообщил комендант города Алматы, начальник департамента полиции Канат Таймерденов. 

 
По данным коменданта, в результате беспорядков, пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. 
 

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры", - сказал начальник департамента полиции. 

 
Таймерденов напомнил, что указом президента РК Токаева в городе Алматы введен комендантский час. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, военнослужащие Национальной гвардии, а также подразделения министерства обороны, которые стоят на страже закона, конституционных прав граждан и обеспечивают общественную безопасность. 
 
Согласно закону РК "О чрезвычайном положении", на период его действия предусматриваются меры и временные ограничения, которые подлежат неукоснительному соблюдению. 
 
За нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
 

Призываю граждан строго следовать этим требованиям и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма. Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель - не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и уважать законы нашего государства", - заключил Таймерденов.

 

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Текущие события в Казахстане по состоянию на 6 января

11.01.2022, 20:17 1
Текущие события в Казахстане по состоянию на 6 января
Фото: facebook Сергей Алексеенок
  • По всему Казахстану приостановлена работа ЦОНов
  • Массовые религиозные мероприятия запрещены в Казахстане на период действия режима ЧП
  • Цены на ГСМ в Казахстане зафиксировали на полгода
  • Для стабилизации цен в Казахстане на полгода ввели запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота
  • КТЖ: 25 пассажирских поездов остановили движение, 10 составов вернулись в пункты формирования
  • Аэропорт Актобе снова работает в штатном режиме
  • Аэропорт Актау временно приостановил работу
  • Компания "Air Astana" отменила все рейсы до 7 января
  • "Аэрофлот" приостановил на две недели продажу билетов в Казахстан
  • В МИД РФ назвали события в Казахстане инспирированными извне
  • В Казахстане выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"
  • Адресная социальная помощь будет продлена всем получателям - Минтруда
  • Ретейлеры Алматы: предварительный ущерб от действий мародеров составляет 26 млрд тенге 
  • Полиция Алматы задержала около 2 тысяч участников беспорядков
  • Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Казахстан
  • В Казахстане продлили зимние каникулы для школьников и студентов  
  • ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан 
  • Во время беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур, задержали более 2 тысяч человек


 

В КазНУ подтвердили информацию о гибели сына ректора

11.01.2022, 17:50 6106
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Информацию о гибели сына ректора ректора университета Жансеита Туймебаева подтвердили в КазНУ имени аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее: 

В Алматы, вечером 06.01.2022 года около 18.35 до начала комендантского часа Елнар на автомашине возвращался домой, двигаясь вверх по улице Нурсултана Назарбаева. Не доезжая улицы Каныша Сатпаева, он остановился на перекрестке и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте", - сказано в сообщении.
 
В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия.
 

Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа - Светлана Корнеева

11.01.2022, 17:43 4956
Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа - Светлана Корнеева
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 ЯНВАРЯ - Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОО "Акмолинское областное общество немцев "Видергебурт" Светлана Корнеева поделилиась мнением после выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании мажилиса парламента РК, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент четко и аргументированно охарактеризовал сегодняшнее состояние экономики, социальное положение населения, определил перспективы дальнейшего социально-экономического развития страны", - подчеркнула Светлана Корнеева.

 
Спикер определила для себя два важных тезиса из выступления. "Первый - это реформирование деятельности всех силовых структур, в руках которых находится безопасность нашей страны и фактически жизнь граждан. 
 
Второй важный тезис - это повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев, поддержка малого и среднего бизнеса, разработка комплекса мер социальной поддержки населения. Президент акцентировал внимание и о необходимости проведения реформ в сфере образования. Глава государства поручил разработать специальную программу по привлечению лучших педагогов, отметил необходимость к 2025 году открытия на территории страны не менее 5 филиалов известных вузов. Из них, по меньшей мере, два вуза должны располагаться в западных регионах страны и иметь технический профиль. Важность подобного предложения обусловлена необходимостью обеспечения доступности качественного высшего образования для молодежи западных регионов и предотвращения рисков маргинализации молодежи, ее вовлечения в деструктивные религиозные течения" - сказала председатель областного общества немцев "Видергебурт".
 

Я всецело поддерживаю выступление президента, в котором прозвучал глубокий анализ социального, экономического положения страны, даны конкретные поручения правительству, государственным органам по принятию антикризисных мер, направленных на повышение благосостояния граждан и реформированию политической жизни страны.

 
В свою очередь призываю всех казахстанцев сплотиться и поддержать президента в сложный период нашей истории. Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа, являющегося нашим главным богатством и достоянием" - резюмировала Светлана Корнеева.
 

Работа по обеспечению продбезопасности продолжается в Алматы

11.01.2022, 15:51 11361
Работа по обеспечению продбезопасности продолжается в Алматы
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается работа по обеспечению продовольственной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, предприятия по производству продуктов питания не пострадали в ходе беспорядков. 
 
На сегодня три хлебопекарни - "Аксайнан", "Алматынан" и "Рузинан" - выпускают порядка 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне - 80-85 тенге за булку. 
 

С 9 января крупный поставщик бакалейной продукции ТОО "Фирма "Ас-Ан" возобновил поставки подсолнечного масла, сахара, соли, рожек, риса, перловки и муки в торговые сети. С 10 января начаты поставки в 49 магазинов "У дома" Бостандыкского и Турксибского районов. Производители молочной продукции - ТОО "Солнечный", ТОО "АдалСут" и ТОО JLC, ТОО "Фуд Мастер", RG Brands ведут поставки в штатном режиме. ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Алатау Кус" имеют достаточный объем запаса яиц на складах. На сегодня поставки ведутся во все торговые сети и крупные магазины. Сегодня начали работу 20 павильонов СПК. Также 9 января в сеть "Магнум" налажена поставка законтрактованных объемов овощей", - сообщили в штабе. 

 
Там проинформировали, что в настоящее время продтовары реализуют следующие предприятия: ТОО "Фирма "Ас-Ан", АО "ЕФК" (бакалейная продукция), яйца всех категорий (ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "АлатауКус"), хлебобулочная продукция (ТОО "ХБК "Аксай", ТОО "Алматынан" и ТОО "Рузинан"), молочная продукция (ТОО "АдалСут", ТОО JLC, ТОО "ФудМастер", ТОО "МаслоДел", ТОО "Молочный завод "Солнечный"), консервированная продукция (ТОО "Прима Дистрибьюшн), переработчики мясной продукции (ТОО "Беккер и К", ТОО "МПЗ Бижан"), тепличные овощи (ТОО "BRBAPK").
 
Тем временем в Алматы продолжается работа по открытию торговых объектов. 
 
Сегодня в городе функционируют 117 из 149 крупных и средних супермаркетов. В настоящее время открыты торговые объекты продовольственных сетей "Магнум", Small, "Тоймарт". С 19 января возобновит работу супермаркет Esentai Gourmet.        
 

В сети "Магнум" из 68 супермаркетов работают 49. В сети Small работают все 28 магазинов, в сети "Тоймарт" из 23 магазинов работают 12, "Беккер и К" возобновили работу все 14 фирменных магазинов. В сети "Интерфуд" открыты пять магазинов из шести. Также работают три магазина "Галмарт", два "А-стор", супермаркеты "Юбилейный", "Столичный" (оба), "Метро", Carefood. Также в Алматы имеется 52 торговых рынка. По состоянию на 10 января из них было открыто десять - "Таусамалы", "Барыс-4", "Арыстан", "Алматы-1", "Айнабулак", "Карасу", "Жулдыз", "Турксиб", "Тастак", "Орбита". Остальные продовольственные и непродовольственные рынки начали работу сегодня. Пострадавших объектов не выявлено", - информирует штаб.

 
Из 220 АЗС в городе 10 января открыты 121. Совместно с ДП обеспечивается безопасность объектов. С 13 января планируется открыть дополнительно 33 несетевых частных АЗС и пять сетевых. Во время ЧП пострадала 61 АЗС, из них сгорела полностью одна, в Алатауском районе, на пересечении улиц Рыскулова - Школьная, сильно пострадали 15, частично - 45 АЗС. 
 
Сегодня планировалось запустить шесть ТРЦ - "Глобус", "Спутник", "Достык плаза", "Ритц палас", "Алма-Ата", "Гранд парк" и 63 ТЦ и ТД. 
 
Завтра готовы к открытию еще шесть ТРЦ - "Мега парк", "Атакент молл", "Март", Silkway city, "Форум", "Алатау". 14 объектов подлежат реконструкции - "Москва", ЦУМ, "Азия парк", "Алмалы", "Максима" и небольшие ТД, ТЦ. 
 

Есентай молл" и "Мега Алма-Ата" на Розыбакиева, "Мега Парк" на Сейфуллина ожидают стабилизации ситуации в городе, после чего будут открыты для посещения.

 
Из объектов общественного питания в Алматы на сегодняшний день открыты 312 - в частности, крупные сетевые "Каганат", "Шафран", "Тагам", "Базилик" и "Пармеджано Груп", с рабочим графиком с 09.00 до 18.00 без реализации спиртных напитков до конца действия режима ЧП. 
 
С сегодняшнего дня в городе планировалось открыть еще 450 объектов общепита (оставшиеся сетевые и частные одиночные). Всего на данный момент пострадало 15 объектов общественного питания.
 

В Алматы с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты

11.01.2022, 15:00 13711
В Алматы с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты. Об этом рассказали в акимате города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные. В связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов с 08.00 до 20.00; для пригородных маршрутов - с 09.00 до 18.00", - сказано в сообщении.

 
Отмечается, что интервал движения будет составлять 30-40 минут, так как работа ведется по графикам выходного дня.
 
 

Какие ТРЦ заработали в Алматы

11.01.2022, 14:40 15246
Какие ТРЦ заработали в Алматы

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Какие ТРЦ в Алматы заработают с 12 января, рассказали в акимате города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Сегодня работу возобновили "Глобус", "Спутник", "Гранд парк", "Ритц палас", "Алматы молл", Алма-Ата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завтра откроются "Мега Алма-Ата", "Мега Парк", АДК, "Достык плаза", "Атакент молл", "Март". Предварительно подтверждают открытие Silkway city и "Алатау". Послезавтра планирует открытие ТРЦ "Форум", 19 января - "Есентай молл".



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ДСЭК: Граждане, прибывшие из-за рубежа, обязаны представить справку с отрицательным ПЦР

11.01.2022, 14:20 14466
ДСЭК: Граждане, прибывшие из-за рубежа, обязаны представить справку с отрицательным ПЦР
Фото: gov.kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Граждане, прибывшие из-за рубежа, обязаны представить справку с отрицательным ПЦР, независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Граждане, прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта, обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19", - сообщили ДСЭК города Алматы.

 
 

В Талдыкоргане начал курсировать общественный транспорт

11.01.2022, 12:30 21061
В Талдыкоргане начал курсировать общественный транспорт
ТАЛДЫКОРГАН. 11 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане начал курсировать общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галымжана Дарибаева, на внутренние маршруты Талдыкоргана вышли 82 автобуса семи предприятий-пассажироперевозчиков", - сообщили в пресс-службе.

 
Общественный транспорт будет функционировать с 8.00 до 18.00.
 
 

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