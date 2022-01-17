Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях

НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 января в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

17 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман.

Ночью 17 января на северо-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, юго-западный ветер, порывы до 18 метров в секунду.

Ночью и утром 17 января в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метра в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 17 января ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный, западный до 15-20 метров в секунду.

17 января на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы до 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области низовая метель.

17 января на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный ночью, днем на западе, севере, востоке области до 15-20 метров в секунду.

17 января ночью на большей части, днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед.

В Нур-Султане 17 января ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный ночью и утром порывы до 15-20 метров в секунду.

17 января на юго-западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на юго-западе, северо-востоке области до 15-20 метров в секунду.

17 января на юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью до 15-20, временами порывы 23, днем на севере, западе области порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью 17 января в центре, на востоке Павлодарской области ожидается поземок, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы до 15-20 метров в секунду.

17 января на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на севере, западе области порывы до 23-28 метров в секунду.