Какая погода ждет казахстанцев во вторник

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Ложбина циклона из районов Белого моря будет смещаться через западные и северные регионы Казахстана, в связи с чем на западе, северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега, а на севере - снег с низовой метелью. Также ожидается гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
На северо-западе Акмолинской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, днем - гололед.
Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя - усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
На северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, ночью и утром на севере и в горных районах области - туман.
На западе Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, на юге области - туман, гололед.
На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, на юге области - туман, днем - гололед.
Днем на северо-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается туман, ночью на востоке и в центре областей - гололед.
На севере Мангистауской области ожидается туман.
На юге Актюбинской области ожидается гололед.