Доведенные до истощения дети в Экибастузе: малыши начали разговаривать и играть

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Под влиянием фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге страны - сильные осадки, преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге РК - гроза, на западе, юго-востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидаются: на юге туман, днем на северо-востоке области низовая метель, усиление ветра ночью на севере, днем на большей части области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидаются: ночью и утром на севере, в центре области туман; днем на севере области низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются: на западе, юге области туман, в северной половине области усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.

В горнах районах Туркестанской области, днем на востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области ожидаются: на юге, севере и в горных районах области туман, гололед; на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ожидаются: ночью на западе, юге области гололед; на западе, севере области туман.

На западе, севере и в центре Атырауской области, на западе, в центре Мангистауской области, на севере, юге Костанайской области, в центре Кызылординской области, ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Алматы синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем составит +8+10 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, температура воздуха -3-5 градусов, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.



