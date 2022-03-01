Доведенные до истощения дети в Экибастузе: малыши начали разговаривать и играть

Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
Полный диагноз им поставят только после комплексного обследования, сообщает Pavlodarnews.kz.
Для всех четверых детей провели консультации офтальмолога и сурдолога, а также сеанс телемедицины со специалистами столичного Национального научного центра материнства и детства.
Маленьким пациентам провели дополнительное рентгенологическое и лабораторное обследование.
Кроме того, в алматинскую лабораторию отправили образцы крови на ТМС-генетический анализ.
Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Все не ходили. Сначала их госпитализировали в больницу Аксу, а затем перевезли в стационар областного центра. Выговоры получили акимы городов Аксу и Экибастуза. Кроме того, ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.