Какая погода ожидается в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием фронтальных разделов на севере, востоке РК пройдет снег; в центре, на юге и юго-востоке - осадки в виде дождя и снега, в горных районах южного РК - сильные осадки. Местами по республике ожидается туман, на востоке - низовая метель; на востоке, юго-востоке усиление ветра; на западе, юго-востоке, в центре страны - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на юге, юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, усиление ветра, ночью и утром - туман.
На севере Западно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На юго-востоке Карагандинской области ожидается гололед, на юге, в центре области - туман.
На большей части Акмолинской области, на юге, северо-востоке Алматинской области, ночью и утром в горных районах Туркестанской области, в центре, на юге Кызылординской области, на севере Мангистауской области, на северо-западе Актюбинской области, на юге, севере Костанайской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.
В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит -3-5 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Алматы - дождь, температура воздуха составит +7+9 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.