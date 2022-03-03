Какая погода ожидается в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с центром над Восточно-Казахстанской областью, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области - туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере области, в горных районах - туман.

На юге, востоке Акмолинской области, на севере Актюбинской области, на юге, севере Костанайской области, на юге Северо-Казахстанской области, на севере, юге, в центре Карагандинской области, на севере, в центре Кызылординской области, ночью на севере, северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области, востоке Алматинской области, юге Павлодарской области ожидается туман.

В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +9+11 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, температура воздуха -4-6 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.