Казахстан направил гуманитарную лекарственную помощь для Украины

Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве РК принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов. Отмечается, что гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы.
Для безопасной доставки грузов на территорию Украины правительство Казахстана договорилось с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине", - сообщили в Минздраве.
Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы - Катовице (Польша) воздушным судном.
Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны, куда вошло 17 наименований лекарственных средств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.
Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу.