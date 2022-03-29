Новый аэропорт Уральска будет доступен пассажирам с апреля

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Сейчас мы проводим процедуру регистрации завершенного объекта строительства через портал НАО "Правительство для граждан" по ускоренной процедуре. Строительство нового здания терминала завершено на 100%. До этого терминал собирались открывать к Новому году, однако не успели установить лифты из-за задержки поставок оборудования из Китая. Кроме того, мы проходили процедуру получения необходимых разрешений от Комитета гражданской авиации РК по приемке стратегического объекта в эксплуатацию. Сейчас аэропорт будет на балансе СПК "Акжайык", кто будет владеть им в дальнейшем - неизвестно", - сообщил "УН" главный менеджер департамента строительства СПК "Акжайык" Акжол Охасов.
Пресс-секретарь акима ЗКО Нурхат Жанбоз подтвердил, что пока нет окончательного решения по вопросу, кто станет владельцем нового аэропорта.
Скорее всего, это будет предыдущий владелец ТОО "Международный аэропорт "Орал", - пояснил Нурхат Жанбоз.
Напомним, в Уральске на протяжении двух лет реконструировали терминал аэропорта за счет социальных инвестиций компании "КПО б.в.". Перед началом реконструкции строители несколько раз пересматривали проект и увеличивали сумму на проведение работ. В итоге она возросла с 1,5 млрд тенге до 6,6 млрд тенге. Пока шло строительство, пассажиры пользовались устаревшим зданием временного терминала, без ремонта, и ждали свои рейсы в вагончиках из металлопластика.
С 2019 года уральский международный аэропорт находится на балансе СПК "Акжайык", которая выкупила его за 452 млн тенге у ТОО "Международный аэропорт "Орал", входящее в состав авиакомпании Bek Air (данная компания была ликвидирована и лишена летной лицензии после крушения самолета Fokker100 близ Алматы).
Ранее было принято постановление правительства Республики Казахстан о присвоении товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имени Маншук Маметовой.
Ранее возобновил работу аэропорт Актобе. В период с 25 по 28 марта инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности АО "Международный аэропорт Алии Молдагуловой" к эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП).