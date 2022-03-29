Система Orphus

Аэропорт Уральска назвали именем Маншук Маметовой

28.03.2022, 09:43 16086
Аэропорт Уральска назвали именем Маншук Маметовой
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 28 МАРТА - Принято постановление правительства Республики Казахстан о присвоении товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имени Маншук Маметовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Присвоить товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имя Маншук Маметовой", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

новости по теме

Правительство утвердило Общенациональный план мероприятий по реализации Послания президента

29.03.2022, 09:55 1566
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров представил проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта текущего года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра, проект Общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 направлениям, направленных на изменение политической системы и административно-территориальной структуры страны, принятие первоочередных антикризисных мер.
 
По первому направлению "О полномочиях президента" предусмотрена реализация 3 мероприятий.
 
В целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в законодательство страны будут внесены поправки, предусматривающие:
 
-        прекращение президентом своего членства в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;
 
-        запрет для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора;
 
-        исключение компетенции президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права президента снимать с должности акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
 
Для недопущения сращивания партийных структур с госаппаратом будет введено в законодательство положения об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета.
 
Также, будет введен запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий.
 
По второму направлению "Переформатирование представительной ветви власти" запланировано 4 мероприятия.
 
Будут пересмотрены порядок формирования и ряд функций сената парламента, путем внесения следующих изменений в законодательство:
 
-        президентская квота в сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них 5 депутатов, будут рекомендованы АНК;
 
-        квота АНК будет передана из мажилиса в сенат;
 
-        предусмотрение право сената парламента одобрять или не одобрять законы, принятые мажилисом парламента;
 
-        дополнение полномочий сената парламента правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;
 
-        наделение мажилиса парламента правом принимать законы;
 
-        преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату;
 
-        право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.
 
По третьему направлению "Совершенствование избирательной системы" будет реализовано 1 мероприятие.         
 
В целях дальнейшей политической модернизации страны будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования мажилиса в соотношении 70/30, то есть 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% - по мажоритарной системе.
 
Также в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы - 50% по мажоритарной системе, 50 % по партийным спискам, в маслихаты районов и городов - по мажоритарной системе.
 
По четвертому направлению "Расширение возможностей для партийной системы" предусмотрена реализация 1 мероприятия.
 
Предусматривается упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе:
 
-        снижение регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов;
 
-        снижение минимальной численности решиональных представительств с 600 до 200 человек;
 
-        сокращение минимальной численности         инициативной группы граждан для создания партии с 1 тыс. до 700 человек;
 
-        увеличение срока формирования филиалов с 6 месяцев до 1 года;
 
-        увеличение срока проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев.
 
По пятому направлению "Модернизация выборного процесса" планируется разрешить агитацию в социальных сетях в период предвыборной агитации, урегулировать деятельность наблюдателей, пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, принять меры для недопущения иностранного вмешательства на выборах, обеспечить максимальную финансовую прозрачность всех участников избирательных кампаний.
 
По шестому направлению "Усиление правозащитных институтов" предусмотрена реализация 9 мероприятий.
 
В целях защиты фундаментальных прав граждан, будет создан Конституционный суд Республики Казахстан.
 
В Конституции будет регламентирован статус и гарантии деятельности Уполномоченного по правам человека. Также Уполномоченный по правам человека будет наделен правом обращаться в Конституционный суд.
 
Кроме того, планируется исключение из Конституции смертной казни как вида наказания.
 
Вместе с тем, предусматривается установление исключительной подследственности дел о пытках за Генеральной прокуратурой. Также планируется разработать проект Конституционного закона "О прокуратуре".
 
Будут внедрены онлайн-трансляции конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикации подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.
 
По седьмому направлению "Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества" будут реализованы 3 мероприятия.
 
Планируется пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.
 
Будут выработаны подходы по усилению взаимодействия государства с гражданским обществом, направленных на широкое вовлечение общественных организаций и экспертов в подготовку и реализацию реформ.
 
В продолжение работы Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан на общенациональном уровне будет создан новый институт Улттык курылтай.
 
По восьмому направлению "Совершенствование административно-территориального устройства страны" будут реализованы 5 мероприятий.
 
На сегодня Министерством уже начата работа по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.
 
25 марта т.г. распоряжением премьер-министра создана Комиссия для формирования данных областей.
 
Задачей Комиссии является обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов в рамках проводимой работы по созданию новых регионов.
 
Также разработан Алгоритм работы по принятию указа президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации. 
 
Алгоритм включает в себя перечень организационно-подготовительных и оперативных мероприятий. Данный Алгоритм доведен до акиматов указанных областей.
 
В целом проект указа президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", который предусматривает создание Абайской, Жетысуской и Улытауской областей будет внесен в Администрацию Президента в ближайшее время.
 
По девятому направлению "Децентрализация местного самоуправления" будут реализованы 2 мероприятия.
 
В рамках Концепции развития местного самоуправления Министерством разрабатывается проекты закона "О местном самоуправлении в РК" и сопутствующего к нему закона.
 
Проекты законов предусматривают нормы по разграничению функций органов местного государственного управления и МСУ, расширению имущественных прав органов МСУ и полномочий маслихатов; упрощению процедуры проведения госзакупок на уровне МСУ.
 
По десятому направлению "О первоочередных антикризисных мерах" будут реализованы 5 мероприятий.
 
В целях нивелирования возникающих рисков для социально-экономической ситуации разработан проект Плана антикризисных мер, направленный на:
 
-        обеспечение устойчивости финансовой системы,
 
-        контроль и снижение инфляции,
 
-        сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках,
 
-        поддержку и стимулирование внешнеторговой деятельности,
 
-        поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.
 
Также будет обеспечено качественное проведение посевной кампании, в том числе будет выделено фермерам необходимый льготный объем горюче-смазочных материалов, будет проверено готовность сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.
 
Кроме того, планируется подготовка нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации.
 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что "в первую очередь предусматривается реализация весьма значимых политических реформ, которые требуют внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам полномочий президента, порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента, маслихатов, акимов, партийного устройства и других".
 
Кроме того, меняется административно-территориальная структура страны. Будет реализован комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.
 

Представленный Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам, прошел все необходимые процедуры согласования. В этой связи надо без промедлений приступить к реализации данного плана.

 
Обращаю внимание всех первых руководителей - вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения каждого мероприятий плана. Моим заместителям поручаю держать свои направления плана на самом строгом контроле", - поручил глава правительства. 
 

Из Польши в Алматы вылетел седьмой репатриационный рейс с казахстанцами

28.03.2022, 20:18 9186
Из Польши в Алматы вылетел седьмой репатриационный рейс с казахстанцами
Фото: МИД РК
АЛМАТЫ. 28 МАРТА -28 марта в 19.44 по времени Нур-Султана вылетел седьмой репатриационный рейс из города Катовице в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Самолет планирует приземлиться в Алматы. На борту находятся 53 пассажира, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Таким образом, с Украины вывезено 900 граждан РК, из них 743 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.
 
16 марта из Польши вылетел шестой репатриационный рейс с казахстанцами. 
 
19 марта в Минобороны РФ заявили, что из опасных районов Украины эвакуировали 17 казахстанцев.
 

Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК

28.03.2022, 18:55 9226
Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - По информации Акорды, распоряжением главы государства Марат Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Марат Шайхутдинов родился в 1959 году в Акмолинской области.
 
В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет.
 
С 1984 по 1986 годы - инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана Караганды.
 
С 1986 по 1990 годы - инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана.
 
С 1990 по 1994 годы - младший научный сотрудник, заведующий отделом, директор центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан.
 
С 1994 по 1997 годы - президент АПК "Сары-Арка", Акмола.
 
С 1998 по 2000 годы - президент ЗАО "Мирас" г. Астана.
 
С 2000 по 2005 годы - директор Казахстанско-Российского университета.
 
С 2005 по 2006 годы - главный инспектор секретариата государственного секретаря РК.
 
С 2006 по 2007 годы - заместитель заведующего центром внешней политики администрации президента РК.
 
С 2007 по 2009 годы - директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.
 
В 2009 году - председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК.
 
С 2009 по 2015 годы - заместитель секретаря Совета безопасности РК.
 
В июне 2015 года назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности РК.
 
Доктор исторических наук, профессор, награжден орденами "Курмет" (2009), "Барыс" ІІ степени (2014) и двумя юбилейными медалями.
 

В Казахстане более 6 тысяч военнослужащих срочной службы уволят в запас

28.03.2022, 16:44 10791
В Казахстане более 6 тысяч военнослужащих срочной службы уволят в запас
Фото: кадр с видео МО РК
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Вооруженных силах Казахстана началось увольнение в запас солдат, выслуживших установленный срок срочной воинской службы. Соответствующий указ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев 4 марта текущего года, сообщает Министерство обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во всех гарнизонах проходят церемонии прощания военнослужащих с боевым знаменем. Благодарность за достойную службу и честно выполненный конституционный долг перед Родиной солдатам выражают их командиры в ходе торжественных проводов.
 
Отмечается, что в соответствии с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева многие военнослужащие получили в армии рабочие специальности, которые будут востребованы в реальном секторе экономики.
 
Многие из увольняемых солдат привлекались к мероприятиям по обеспечению режима чрезвычайного положения в январе 2022 года.
 

Как отмечают командиры воинских частей, за прошедший год солдаты срочной службы окрепли физически и морально, освоили воинские специальности, достигли высоких результатов в боевой подготовке, что неоднократно демонстрировали на практике. За качественное выполнение учебно-боевых задач и успехи в службе отличившиеся военнослужащие награждены благодарственными письмами, грамотами, фотографиями у развернутого боевого знамени части", - сообщили в Минобороны.

 
После увольнения в запас солдаты будут поставлены на учет в местных органах военного управления по месту жительства как военно-обученный резерв.
 

Ермухамет Ертысбаев избран председателем Народной партии Казахстана

28.03.2022, 15:29 12041
Ермухамет Ертысбаев избран председателем Народной партии Казахстана
Фото: Народная партия
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Председателем Народной партии Казахстана избран Ермухамет Ертысбаев. На этом посту он сменил Айкына Конурова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе XIX, внеочередного съезда НПК в политическом руководстве партии произошла реорганизация. Председателем НПК был избран Ермухамет Ертысбаев. Прежний руководитель, глава парламентской фракции НПК, депутат мажилиса Айкын Конуров стал первым зампредом", - сообщается на сайте Народной партии РК.  


Ермухамет Ертысбаев родился 19 ноября 1956 года в Караганде. 

В 1978 году окончил исторический факультет Карагандинского государственного университета, имеет степень профессора. 

Трудовой стаж:

08.1978 - 11.1978 - ассистент в Джезказганском пединституте;

06.1980 - 11.1982 - секретарь комитета комсомола, преподаватель Карагандинского кооперативного института;

11.1982 - 07.1986 - стажер-преподаватель, аспирант Московского государственного университета им. Ломоносова;

07.1986 - 07.1987 - преподаватель Карагандинского кооперативного института;

07.1987 - 11.1992 - заведующий кафедрой политической истории Карагандинского медицинского института;

03.1995 - 04.1998 - советник президента;

04.1998 - 05.2000 - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте;

05.2000 - 02.2002 - заведующий общественно-политическим отделом администрации президента;

02.2002 - 18.01.2006 - советник президента;

18.01.2006 - 28.03.2006 - министр культуры, информации и спорта;

28.03.2006 - 12.05.2008 - министр культуры и информации;

12.05.2008 - 03.2013 - советник президента;

04.2013 - 11.2017 - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Грузии;

11.2017 - 08.2019 - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянный представитель при уставных органах СНГ по совместительству. 

 

Назначен зампредседателя Комитета госдоходов

26.03.2022, 13:44 88031
Назначен зампредседателя Комитета госдоходов
Фото: КГД РК
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Азамат Панбаев назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Азамат Панбаев родился в 1987 году. В 2008 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя управления. 
 
С 2016 года по 2019 год работал в администрации президента Республики Казахстан. 
 
С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 

Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни

26.03.2022, 10:49 90681
Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни
Фото: МИД РК

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таким образом, Казахстан стал 90-м из 193 государств - членов ООН, которые присоединились к документу, сообщает пресс-служба МИД РК.

Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами протокола.

29 декабря 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".

Таким образом, присоединение ко второму факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено указом президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.

16 марта 2022 года в своем послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" Токаев отметил, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

В Казахстане в 2021 году за совершение коррупционных правонарушений осудили 892 человека

25.03.2022, 21:30 101461
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Казахстане за совершение коррупционных правонарушений в 2021 году осуждено 892 лица (1021 - в 2020 году), говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Cреди них служащие: органов внутренних дел - 207 (254), акиматов и их структурных подразделений - 150 (211), из них акимов - 5 (19), министерства финансов - 34 (67), министерства сельского хозяйства - 19 (18), министерства здравоохранения - 16 (5), органов национальной безопасности - 10 (5), службы экономических расследований - 4 (7), прокуратуры - 3 (6), судьи - 3 (5).
 
В структуре коррупционной преступности из года в год растет доля взяточничества (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве). Если в 2015 году это было только каждое третье преступление (895 от 2733), то в 2021 году - более 67% (1053 от 1557). Это сигнал о наличии в работе государственного аппарата рисковых зон, связанных с бюрократией и сложными процедурами.
 
Несмотря на снижение общей статистики, возросло число особо тяжких коррупционных преступлений (на 10%), задержанных (на 10%, с 216 до 235), арестованных (на 13%, с 197 до 223) и осужденных к лишению свободы (на 7%, с 269 до 289).
 
Благодаря реформам по защите конституционных прав граждан доля коррупционных уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, снизилась в 2021 году на 30% (с 1576 до 1096).
 
Антикоррупционная служба ориентирована на проведение глубоких разработок для выявления и пресечения многоуровневой системной коррупции, законспирированных преступных схем и крупных хищений.
 
По данным доклада, пресечен 91 случай незаконного вмешательства в бизнес и 66 фактов покровительства субъектам теневой экономики. Выявлено 82 факта системной коррупции. Изобличена деятельность 3-х организованных преступных групп (2020 год - 0).
 
Так, в столице сотрудники инспекции транспортного контроля организовали выдачу более 260 тысяч фиктивных диагностических карт технического осмотра на 500 млн тенге. 
 
В Восточно-Казахстанской области группа из 16 лиц, включая руководителей резервата "Семей орманы", получала взятки за выдачу разрешений на санитарную вырубку леса. Уничтожался уникальный сосновый бор.
 
В Костанае работники специализированного центра обслуживания населения подделывали сотни экзаменов на получение водительских прав. 
 
Антикоррупционной службой продолжается системная работа по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений при реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. За отчетный период выявлено 71 такое уголовное правонарушение, основную долю которых составляют факты хищений (55%), взяточничества (23%) и злоупотребления должностными полномочиями (7%).
 
Их наибольшее число выявлено в Нур-Султане (11), Туркестанской (8), Алматинской (7), Акмолинской (6), Костанайской (6) областях и в Алматы (6).
 
В рамках проверки закупок компьютерной техники для онлайн-обучения учеников выявлено 12 преступлений (Нур-Султан - 1, Алматинская область - 4, Атырауская - 1, Костанайская - 2, Мангистауская - 1, Павлодарская - 1, Северо-Казахстанская - 2) с общей суммой установленного ущерба свыше 15 млрд тенге.
 
В числе изобличенных лиц руководители управлений образования 4-х регионов (Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области), которые совершили хищение бюджетных средств путем завышения стоимости и поставки компьютерной техники ненадлежащего качества.
 
Антикоррупционной службой приняты меры по выявлению и пресечению фактов выдачи поддельных электронных паспортов вакцинации.
 
В результате зарегистрировано 12 досудебных расследований (Нур-Султан - 3, Алматы - 1, Акмолинская область - 1, Актюбинская - 1, Алматинская - 1, Восточно-Казахстанская - 1, Костанайская - 1, Павлодарская - 1, Туркестанская - 2). 
 
В Акмолинской области осуждены медицинские сестры центральной городской поликлиники Кокшетау и поликлиники ТОО Viamedis по факту неоднократного сбыта поддельных документов и внесения заведомо ложных сведений в электронный модуль "Вакцинация" информационной системы Министерства здравоохранения. Они получали от граждан денежные вознаграждения (от 10 тысяч до 40 тысяч тенге) без фактического введения инъекций.
 
На основании этих данных на портале электронного правительства "egov.kz" сформированы фиктивные электронные паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции на 15 жителей области.
 
В 2021 году Антикоррупционной службой обеспечено возмещение 20,4 млрд тенге или 86% (из 23,8 млрд тенге установленного ущерба).
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов