Аэропорт Уральска назвали именем Маншук Маметовой

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров представил проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта текущего года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, проект Общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 направлениям, направленных на изменение политической системы и административно-территориальной структуры страны, принятие первоочередных антикризисных мер.

По первому направлению "О полномочиях президента" предусмотрена реализация 3 мероприятий.

В целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в законодательство страны будут внесены поправки, предусматривающие:

- прекращение президентом своего членства в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;

- запрет для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора;

- исключение компетенции президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права президента снимать с должности акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Для недопущения сращивания партийных структур с госаппаратом будет введено в законодательство положения об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета.

Также, будет введен запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий.

По второму направлению "Переформатирование представительной ветви власти" запланировано 4 мероприятия.

Будут пересмотрены порядок формирования и ряд функций сената парламента, путем внесения следующих изменений в законодательство:

- президентская квота в сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них 5 депутатов, будут рекомендованы АНК;

- квота АНК будет передана из мажилиса в сенат;

- предусмотрение право сената парламента одобрять или не одобрять законы, принятые мажилисом парламента;

- дополнение полномочий сената парламента правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;

- наделение мажилиса парламента правом принимать законы;

- преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату;

- право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

По третьему направлению "Совершенствование избирательной системы" будет реализовано 1 мероприятие.

В целях дальнейшей политической модернизации страны будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования мажилиса в соотношении 70/30, то есть 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% - по мажоритарной системе.

Также в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы - 50% по мажоритарной системе, 50 % по партийным спискам, в маслихаты районов и городов - по мажоритарной системе.

По четвертому направлению "Расширение возможностей для партийной системы" предусмотрена реализация 1 мероприятия.

Предусматривается упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе:

- снижение регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов;

- снижение минимальной численности решиональных представительств с 600 до 200 человек;

- сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии с 1 тыс. до 700 человек;

- увеличение срока формирования филиалов с 6 месяцев до 1 года;

- увеличение срока проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев.

По пятому направлению "Модернизация выборного процесса" планируется разрешить агитацию в социальных сетях в период предвыборной агитации, урегулировать деятельность наблюдателей, пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, принять меры для недопущения иностранного вмешательства на выборах, обеспечить максимальную финансовую прозрачность всех участников избирательных кампаний.

По шестому направлению "Усиление правозащитных институтов" предусмотрена реализация 9 мероприятий.

В целях защиты фундаментальных прав граждан, будет создан Конституционный суд Республики Казахстан.

В Конституции будет регламентирован статус и гарантии деятельности Уполномоченного по правам человека. Также Уполномоченный по правам человека будет наделен правом обращаться в Конституционный суд.

Кроме того, планируется исключение из Конституции смертной казни как вида наказания.

Вместе с тем, предусматривается установление исключительной подследственности дел о пытках за Генеральной прокуратурой. Также планируется разработать проект Конституционного закона "О прокуратуре".

Будут внедрены онлайн-трансляции конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикации подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.

По седьмому направлению "Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества" будут реализованы 3 мероприятия.

Планируется пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Будут выработаны подходы по усилению взаимодействия государства с гражданским обществом, направленных на широкое вовлечение общественных организаций и экспертов в подготовку и реализацию реформ.

В продолжение работы Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан на общенациональном уровне будет создан новый институт Улттык курылтай.

По восьмому направлению "Совершенствование административно-территориального устройства страны" будут реализованы 5 мероприятий.

На сегодня Министерством уже начата работа по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.

25 марта т.г. распоряжением премьер-министра создана Комиссия для формирования данных областей.

Задачей Комиссии является обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов в рамках проводимой работы по созданию новых регионов.

Также разработан Алгоритм работы по принятию указа президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации.

Алгоритм включает в себя перечень организационно-подготовительных и оперативных мероприятий. Данный Алгоритм доведен до акиматов указанных областей.

В целом проект указа президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", который предусматривает создание Абайской, Жетысуской и Улытауской областей будет внесен в Администрацию Президента в ближайшее время.

По девятому направлению "Децентрализация местного самоуправления" будут реализованы 2 мероприятия.

В рамках Концепции развития местного самоуправления Министерством разрабатывается проекты закона "О местном самоуправлении в РК" и сопутствующего к нему закона.

Проекты законов предусматривают нормы по разграничению функций органов местного государственного управления и МСУ, расширению имущественных прав органов МСУ и полномочий маслихатов; упрощению процедуры проведения госзакупок на уровне МСУ.

По десятому направлению "О первоочередных антикризисных мерах" будут реализованы 5 мероприятий.

В целях нивелирования возникающих рисков для социально-экономической ситуации разработан проект Плана антикризисных мер, направленный на:

- обеспечение устойчивости финансовой системы,

- контроль и снижение инфляции,

- сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках,

- поддержку и стимулирование внешнеторговой деятельности,

- поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.

Также будет обеспечено качественное проведение посевной кампании, в том числе будет выделено фермерам необходимый льготный объем горюче-смазочных материалов, будет проверено готовность сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.

Кроме того, планируется подготовка нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что "в первую очередь предусматривается реализация весьма значимых политических реформ, которые требуют внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам полномочий президента, порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента, маслихатов, акимов, партийного устройства и других".

Кроме того, меняется административно-территориальная структура страны. Будет реализован комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.

Представленный Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам, прошел все необходимые процедуры согласования. В этой связи надо без промедлений приступить к реализации данного плана.

Обращаю внимание всех первых руководителей - вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения каждого мероприятий плана. Моим заместителям поручаю держать свои направления плана на самом строгом контроле", - поручил глава правительства.