В правительстве РК обсудили планы по строительству и модернизации очистных сооружений в городах

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НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым проведено совещание по вопросам реализации проектов строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС) и оцифровки данных государственного градостроительного кадастра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что на сегодняшний день в 69 городах Казахстана требуется строительство или реконструкция КОС. Профинансировать соответствующие проекты планируется за счет средств республиканского бюджета и международных организаций", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

По данным пресс-службы, в настоящее время в четырех городах (Атырау, Кызылорда, Форт-Шевченко и Шымкент) уже начата реализация проектов строительства или реконструкции КОС. Остальные 65 проектов с учетом инвестиционной привлекательности предлагается реализовать до 2028 года.

Также отмечается, что в соответствии с поручением главы государства планируется обеспечить полную оцифровку данных об инженерных сетях в АИС "Государственный градостроительный кадастр".

Формирование точных пространственных данных по подземным сетям возможно только методом инженерно-геодезических изысканий. Вместе с тем полная оцифровка инженерных сетей нецелесообразна без внедрения механизма непрерывной актуализации данных.

Для этого инициированы законодательные поправки по обязательному предоставлению субъектами естественных монополий данных о технических характеристиках и свободных мощностях инженерных сетей, а также внедрение единой градостроительной экспертизы проектов всех уровней с внесением в АИС "ГГК".

Благодаря этим мерам должна быть сформирована цифровая основа инженерных сетей, которая будет детализироваться в рамках текущей инвентаризации и онлайн-актуализации данных. Премьер-министр РК одобрил озвученные подходы по обсуждаемым проектам и дал поручение провести необходимую проработку для их реализации", - добавили в пресс-службе.