МОН проверит школу, где заявили об изнасиловании первоклассника

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Мы держим на особом контроле эту ситуацию. Сегодня для принятия профилактических мер зарегистрируем проверку в частной организации "Мариям". Также навестим семью школьника и окажем необходимую помощь. Ребенку будет оказана и психологическая помощь. Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий. Необходимо дождаться результатов экспертизы. Мы держим связь с правоохранительными органами", - сообщил Есенгазы Имангалиев.
По информации Комитета по охране прав детей МОН РК, департамент полиции Алматы проводит следственные мероприятия по данному факту. Назначена экспертиза для установления, были ли в отношении ребенка насильственные действия.
Между тем отец пострадавшего ребенка заявил о том, что первоклассник несколько месяцев подвергался побоям, о чем свидетельствовали гематомы на голове и синяки на ногах. Отец звонил в школу, но ему ничего не объясняли. Об изнасиловании он узнал в апреле, сообщает informburo.kz.
Говорю: "Сын, что-то у тебя трико грязное". Он говорит: "Папа, это краска". Начал стирать, смотрю - не краска. Тогда он начал рассказывать, кто это делает и что учительница выгоняет его из класса. Он сам послушный, воспитанный. Говорит, что они сперва ему глаза закрывали, руки держали. Говорит, что это было 10-12 раз. Их было трое. Директор ничего не отвечает, никак не комментирует", - рассказал отец мальчика Мустафа.
Отмечается, что мальчик получил серьезные травмы.
Отец также рассказал, что за обучение сына в частной школе "Мариям" платит 135 тысяч тенге в месяц.
Напомним, что об изнасиловании первоклассника заявила правозащитница Дина Смаилова.
Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!" - написала она в Facebook.
В полиции сообщили, что отец ребенка обратился в управление полиции Наурызбайского района. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Дина Смаилова заявила о необходимости криминализовать любые побои и любое насилие в отношении детей.
У нас нет даже такой нормы в законе о детях, что детей бить нельзя, нигде это не написано. Ни в одном законе страны нет таких слов "детей бить нельзя". Все понимают, что это тяжкое, особо тяжкое преступление. Я за это преступление сослала бы куда-нибудь на рудники!" - заявила она.
Также руководитель фонда "НеМолчи" отметила, что между уполномоченными госорганами и неправительственными организациями нет эффективной работы по делам о насилии.
Мы работаем сами по себе, они работают сами по себе, а должны быть выстроены отношения такие, чтобы мы буквально по одному звонку, по каким-то официальным выстроенным коммуникациям могли обращаться в госорганы. Мы сейчас это делаем "методом тыка", - заявила она.