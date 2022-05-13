МОН проверит школу, где заявили об изнасиловании первоклассника

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются дожди, на западе, юго-востоке республики - сильные дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь в Кызылординской области под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе - усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем - усиление ветра до 15-20, на северо-востоке области порывы 23 метра в секунду.

На севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается град, днем на юго-западе, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, при грозе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается град, днем на севере, юго-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке Костанайской области, на севере, западе Северо-Казахстанской области, днем на севере, востоке, в центре Атырауской области, на севере, западе Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматы ожидаются осадки, гроза, +20 - +22 градуса, скорость ветра 5-10, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане переменная облачность, +21 - +23 градуса, скорость ветра 2-4 метра в секунду.