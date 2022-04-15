ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировала зверское изнасилование девочки в Иссыке

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То, что произошло, - это просто ужасно! Я сегодня тоже в таком шоке от этой новости (…) я даже себе не могу представить, что с этим ребенком сейчас происходит. Это очень страшно", - сказала Дина Смаилова.
По ее словам, "в первую очередь нужно криминализовать побои, криминализовать любое насилие".
У нас нет даже такой нормы в законе о детях, что детей бить нельзя, нигде это не написано. Ни в одном законе страны нет таких слов "детей бить нельзя". Все понимают, что это тяжкое, особо тяжкое преступление. Я за это преступление сослала бы куда-нибудь на рудники!" - добавила она.
Также руководитель фонда "НеМолчи" отметила отсутствие эффективной работы неправительственных организаций.
Эффективная работа, она складывается из взаимного сотрудничества с государством. Государство нас, экспертов, которые работают ежедневно с насилием, не подпускает к себе. Мы работаем сами по себе, они работают сами по себе, а должны быть выстроены отношения такие, чтобы мы буквально по одному звонку, по каким-то официальным выстроенным коммуникациям могли обращаться в госорганы. Мы сейчас это делаем "методом тыка", - заявила она.
Кроме того, Дина Смаилова подчеркнула, что "распределение грантовых средств должно идти непосредственно к жертвам".
Это делается опять же через государство. Государство назначает конкретные НПО, которые прозрачно потом отчитываются. Берет деньги и прозрачно потом отчитывается перед государством, скольким жертвам они помогли", - сообщила Дина Смаилова.
Она также отметила: "Отсутствие женщин на местах, где принимают решения (...) в правоохранительной системе только мужчины (…) и вот эти мужчины, они почему-то за нас, женщин, принимают решения, как нам безопаснее. Они ни разу не были на нашем месте, никто из них не боялся быть изнасилованной, не боялся быть избитой, но решения принимают эти люди".
Как стало известно ранее, в Иссыке изнасиловали малолетнюю девочку. Насильником стал родственник ребенка. В настоящее время подозреваемый задержан. По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, часть 4, УК РК (Изнасилование). Ребенок находится под наблюдением медиков.