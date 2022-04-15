Малолетнюю девочку изнасиловали в Иссыке

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АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Иссыке изнасиловали малолетнюю девочку. Насильником стал родственник ребенка, сообщила на своей странице в Instagram правозащитница Дина Тансари, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Иссыке изнасилована 4-летняя девочка (при. ред - позже Тансари написала, что девочке 3 года). Предположительно, братьями матери в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребенок экстренно прооперирован, ведутся следственные мероприятия", - написала Тансари.

Она отметила, что отсутствие законов по запрету насилия в семье ведет к деградации и распущенности общества.

В то же время в областной полиции отметили, что подозреваемый является знакомым одного из родственников ребенка и несколько дней гостил у них дома.

Сообщаем, что факт изнасилования малолетней девочки зарегистрирован 13 апреля в Енбекшиказахском районе. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний уроженец Кызылординской области, который в настоящее время помещен под стражу. Предположительно, подозреваемый мужчина последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.





В настоящее время подозреваемый задержан.





По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, часть 4, УК РК (Изнасилование). Ребенок пока находится под наблюдением медиков", - сообщили в полиции.