Получатели АСП и жилищной помощи будут пользоваться газом по сниженной цене

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане все получатели адресной социальной и жилищной помощи с 1 июля будут получать газ по сниженной цене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории "бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь", будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны", - сообщает Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
Для получения сниженной цены на газ потребителю необходимо удостовериться в своем статусе как получателя АСП и жилищной помощи на портале еgov.kz.
Пилотный проект был запущен с 1 апреля 2022 года в Таразе и Уральске.
Граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тысяч потребителей. Они могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях", - напомнили в ведомстве.
На сегодня продолжается работа по интеграции информационных систем АО "КазТрансГаз Аймак", дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" с автоматизированной информационной системой "Социальная помощь" Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.
Напомним, сегодня глава Минэнерго предупредил о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.