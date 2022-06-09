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Контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов возобновились в Байзаковском районе

08.06.2022, 10:39 17206
Контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов возобновились в Байзаковском районе
Фото: кадр из видео
ТАРАЗ. 8 ИЮНЯ - С 6 июня в удаленной горной местности близ Байзакского района Жамбылской области возобновились контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов, собранных после чрезвычайного происшествия в августе 2021 года на технической и прилегающей территории войсковой части 28349 регионального командования "Юг", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подрывной участок находится в безлюдной горной местности, на безопасном удалении от населенных пунктов: в 20 километрах восточнее Тараза и на удалении 10 - 12 километров от территории войсковой части 28349.
 
По всем параметрам данный участок является наиболее подходящим для проведения контролируемых подрывов с обеспечением безопасности как для населения, так и для личного состава инженерно-саперных подразделений, которые будут осуществлять перевозку и уничтожение фрагментов боеприпасов, информирует портал ZhambylNews.
 
По данным издания, взрывные работы проводятся ежедневно в период с 6 июня по 25 ноября 2022 года, с понедельника по пятницу два раза в день, в период с 9.00 до 18.00. В целях снижения звукового эффекта действия ударной волны и сейсмического воздействия уничтожение фрагментов боеприпасов будет проводиться малым количеством. Также на технической территории воинской части силами сводного отряда ликвидации последствий происшествия продолжаются работы по очистке местности от разлетевшихся фрагментов боеприпасов. Данная работа включает в себя проведение разбора и очистки от взрывоопасных предметов хранилищ, навесов, площадок открытого хранения.

 
Уничтожение взрывателей методом сжигания производится в специальных печах, глубоко врытых в землю. Этот способ является безопасным для военнослужащих и населения. Процесс сжигания в печах сопровождается черным дымом и глухими хлопками.
 

Также на технической территории продолжается поиск младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, который остается без вести пропавшим. Работа по его поиску проводится путем просеивания грунта. Кроме того, за пределами воинской части поиск Б. Даутбаева продолжают представители органов местной полиции, опрашивая население", - говорится в материале.

 
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
 
На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали. Президент объявил 29 августа днем траура. 
 
После происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку. Новым министром был назначен Мурат Бектанов.
 

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Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

08.06.2022, 21:25 8646
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 9 июня на большей части Атырауской области ожидаются пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
9 июня днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
9 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-западный, ночью и утром на юге области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 июня на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов. 
 
9 июня на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
9 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
9 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, в центре, на северо-востоке области порывы 16 метров в секунду.
 
Днем 9 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере и западе ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на севере и западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
9 июня на западе, северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
 
9 июня на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 июня ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы метра в секунду. 
 

Из Алматы на Алаколь запустят два новых поезда

08.06.2022, 21:11 10171
Из Алматы на Алаколь запустят два новых поезда
Фото: пресс-служба КТЖ
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В АО "Пассажирские перевозки" сообщили о назначении двух пассажирских поездов № 211/212 и № 453/454 сообщением "Алматы-2" - "Достык", сформированных из вагонов "Тальго". Составы будут курсировать в направлении озера Алаколь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ", периодичность курсирования поезда № 211/212: со станции "Алматы-2", с 16 июня по 30 августа состав будет отправляться по четным датам. Со станции "Достык" в Алматы поезд будет ходить с 17 июня по 31 августа по нечетным датам.
 
Периодичность курсирования поезда № 453/454: со станции "Алматы-2" с 16 июня по 30 августа, он будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Со станции "Достык" в Алматы состав будет ходить с 17 июня по 31 августа по понедельникам, средам и пятницам.
 
В целом с учетом нового поезда в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 поездов (9 - АО "Пассажирские перевозки", 2 - частные перевозчики):
 
  • из Нур-Султана - 3 поезда;
  • из Алматы - 5 поездов;
  • из Восточно-Казахстанской области - 1 поезд;
  • из Абайской области - 1 поезд;
  • Пригородный - 1 поезд.
 

В Алматы частично перекроют улицу Саина

08.06.2022, 19:35 11421
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 9 по 12 июня с 8.00 до 19.00 будет частично перекрыто движение по ул. Саина от пр. Райымбека до ул. Маргулана в западном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также с 22.00 10 июня до 6.00 11 июня в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по транспортной развязке на пересечении ул. Саина - Шаляпина будет полностью перекрыто движение.
 
В городском акимате подчеркнули, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. 
 

Россиянка больше 5 лет получала пенсию в Казахстане

08.06.2022, 18:43 12571
Россиянка больше 5 лет получала пенсию в Казахстане
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕГОРСК. 8 ИЮНЯ - 1 июня в Усть-Каменогорске сотрудники миграционной службы выявили очередной факт двойного гражданства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При проведении сверки с Государственным центром по выплате пенсий полицейские выяснили, что 64-летняя женщина уже 17 лет является гражданкой России, но живет в Казахстане и на протяжении пяти лет получает российскую и казахстанскую пенсию, сообщает Polisia.kz.
 
Женщину привлекли к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в сумме 100 МРП (153 150 тенге) за использование казахстанских документов.
 

В настоящее время казахстанские документы изъяты, зарегистрирована утрата гражданства и рассматривается вопрос о возращении незаконно полученных денег", - рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов. 

 

Аэропорт Усть-Каменогорска возобновил работу

08.06.2022, 17:50 13831
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ИЮНЯ - 8 июня в полицию сообщили, что в аэропорту Усть-Каменогорска при сканировании багажа найден подозрительный предмет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Персонал и посетителей эвакуировали, сообщает yk-news.kz.
 
В результате проверки опасных предметов не оказалось. Работа аэропорта возобновлена в штатном режиме.

 

Размер жилищных сертификатов в Алматы увеличен до 1,5 млн тенге

08.06.2022, 15:18 16226
Размер жилищных сертификатов в Алматы увеличен до 1,5 млн тенге
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Депутаты маслихата Алматы утвердили новый размер жилищных сертификатов и определили категории их получателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопросы социального характера являются приоритетными для акимата Алматы. В связи с этим по предложению акима города Ерболата Досаева сумма жилищных сертификатов была увеличена с 1 млн тенге до 1,5 млн тенге", - сообщили в горакимате. 

 
В перечень получателей из числа очередников входят:                 

  • инвалиды I и II групп;        
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • многодетные семьи.
 
В акимате напомнили, что жилищные сертификаты используются для покрытия части первоначального взноса в рамках программ льготного ипотечного кредитования для граждан из числа очередников на социальное жилье, возводимое в Алматы.
 

Курение и продажу вейпов запретят в Казахстане

08.06.2022, 15:10 16771
Курение и продажу вейпов запретят в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Реализацию и курение вейпов планируют полностью запретить в Казахстане. О новых поправках в Кодекс о здравоохранении сообщил мажилисмен Аманжан Жамалов в кулуарах нижней палаты парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Электронные устройства с курительными смесями, в которых жидкость, газы, будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане", - сказал депутат. 

 
Также, по его словам, будет введен акциз на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты. 
 

До сегодняшнего дня нагреваемый табак в Казахстане не облагался никаким налогом. Хотя по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам они по выводам ВОЗ ничуть не менее вредны, чем обычные сигареты", - рассказал Жамалов.

 

День рождения Пушкина отметили в Казахстане

08.06.2022, 11:49 20171
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Фото: Русский дом в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Рекордных 800 человек приняли участие в традиционном флешмобе Русского дома в Нур-Султане "Пушкины гуляют по Казахстану". 
 
Школьники и студенты, надев маски Пушкина, просили прохожих вспомнить биографию и любимые строки Александра Сергеевича на улицах Нур-Султана, Алматы, Балхаша, Усть-Каменогорска, Актобе, Атырау, Караганды, Кокшетау, Тараза, Темиртау, Степногорска, Семея, Петропавловска. 
 

Известный столичный кутюрье Александр Астафьев прямо у Байтерека представил уникальную "пушкинскую" коллекцию футболок, созданную по инициативе Русского дома совместно с Модным домом FF. Во дворе роскошного особняка купцов Кубриных состоялся необычный поэтический вечер", - рассказали организаторы - Русский дом в Нур-Султане и Русский драматический театр 

 
Зрители услышали стихи не только классика, но и современных поэтов в исполнении ведущей актрисы театра имени М. Горького Ульяны Штильман. Особую атмосферу вечеру придавали завораживающие звуки ханга в исполнении Тимура Шаяхметова. 
 
Также сообщается, что в самом Русском доме открылась выставка "Как учились грамоте царские дети" Московского государственного объединенного музея-заповедника. На ней представлены воспроизведения уникальных книг: "Букварь" Кариона Истомина, "Грамматика" Мелетия Смотрицкого, "Российская грамматика" Михаила Ломоносова.
 
Выставка продлится до конца июня, добавили организаторы.
 

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