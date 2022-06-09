Контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов возобновились в Байзаковском районе

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ТАРАЗ. 8 ИЮНЯ - С 6 июня в удаленной горной местности близ Байзакского района Жамбылской области возобновились контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов, собранных после чрезвычайного происшествия в августе 2021 года на технической и прилегающей территории войсковой части 28349 регионального командования "Юг", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подрывной участок находится в безлюдной горной местности, на безопасном удалении от населенных пунктов: в 20 километрах восточнее Тараза и на удалении 10 - 12 километров от территории войсковой части 28349.

По всем параметрам данный участок является наиболее подходящим для проведения контролируемых подрывов с обеспечением безопасности как для населения, так и для личного состава инженерно-саперных подразделений, которые будут осуществлять перевозку и уничтожение фрагментов боеприпасов, информирует портал ZhambylNews.

По данным издания, взрывные работы проводятся ежедневно в период с 6 июня по 25 ноября 2022 года, с понедельника по пятницу два раза в день, в период с 9.00 до 18.00. В целях снижения звукового эффекта действия ударной волны и сейсмического воздействия уничтожение фрагментов боеприпасов будет проводиться малым количеством. Также на технической территории воинской части силами сводного отряда ликвидации последствий происшествия продолжаются работы по очистке местности от разлетевшихся фрагментов боеприпасов. Данная работа включает в себя проведение разбора и очистки от взрывоопасных предметов хранилищ, навесов, площадок открытого хранения.





Уничтожение взрывателей методом сжигания производится в специальных печах, глубоко врытых в землю. Этот способ является безопасным для военнослужащих и населения. Процесс сжигания в печах сопровождается черным дымом и глухими хлопками.

Также на технической территории продолжается поиск младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, который остается без вести пропавшим. Работа по его поиску проводится путем просеивания грунта. Кроме того, за пределами воинской части поиск Б. Даутбаева продолжают представители органов местной полиции, опрашивая население", - говорится в материале.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.

На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали. Президент объявил 29 августа днем траура.

После происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку. Новым министром был назначен Мурат Бектанов.