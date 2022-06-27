Павлодарские археологи вскрыли кимакские курганы

ПАВЛОДАР. 26 ИЮНЯ - Павлодарские археологи исследуют несколько древних кимакских курганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Археологи надеются найти новые свидетельства кимако-кипчакской культуры, которая господствовала в Прииртышье в IX-X веках, информирует "Хабар 24".
Отмечается, что ученые и ранее предполагали, что у села Байдалы вблизи Павлодара есть древние захоронения. С помощью космического мониторинга им удалось определить точное местоположение.
Об архитектуре кочевых народов практически ничего не известно. Уникальность этого объекта еще более усиливается. Кроме того, актуальным остается вопрос поиска как раз таки городов кимаков. Много об этом говорится, но вот пока мы находим обширнейшие некрополи вблизи города Павлодара", - сказала археолог Елена Тушева.
Ученые надеются, что в курганах есть свидетельства архитектурного зодчества кимаков. Пока нашли лишь обломки кирпичей. Есть немного кусков шелковой ткани и неопределенные кости. Также в исследованиях участвуют и школьники.
Исторические места - это очень важная часть нашей экспедиции. Мы начинали экспедицию с практического занятия на базе музея "Ертис". А сегодня мы пробуем себя в роли археологов", - подчеркнула учитель истории Оксана Питюкова.
Изучать культуру кимаков начали 50 лет назад. В прошлом году возобновили поиски. Местность Байдала с множеством древних курганов для археологов перспективная. Учитывая, что по соседству идет активное строительство частных домов, следует поторопиться, чтобы сохранить историческое наследие, говорят ученые.