МП: родители свободны в выборе поставщика школьной формы

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НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В ходе брифинга заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев заявил, что родители свободны в выборе любого поставщика школьной формы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ни администрация школы, ни директор, ни региональное управление или районный отдел образования не имеют права заставлять приобретать школьную форму у определенных поставщиков. По этому вопросу обращаюсь к родителям: родители свободны в выборе любого поставщика и могут приобрести соответствующую требованиям школьную форму. Если заранее купили форму, то можно будет ее носить. Никто не вправе запретить ее носить и обязывать покупать новую форму нового цвета", - сказал Жомарт Карамбаев.

Он подчеркнул, что родители могут выбрать ту форму, которая нравится им, и самостоятельно выбирать фирму. При этом окончательное решение по цвету школьной формы будет принимать родительская общественность, попечительский совет и родительские комитеты. Профильные госорганы могут рекомендовать выбор единого цвета школьной формы на административной территории. Аналогичные требования к спортивной форме.

Жомарт Карамбаев отметил, что в приказ министерства № 26 о требованиях к обязательной школьной форме для организаций среднего образования вносятся изменения, которые будут утверждены до конца лета этого года.