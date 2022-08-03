В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане потерпевшими в январских событиях признаны более 1700 граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего полицией по январским событиям возбуждено 4642 уголовных дела, из них более 2,5 тысяч - это кражи, 708 фактов хищения либо хранения оружия, 418 хулиганств, 199 факта уничтожения имущества, 26 разбоев и грабежей. Следователями полиции допрошены порядка 15 тыс. лиц. Проведено более 35 тыс. следственных действий и 2,5 тысячи экспертиз. Признаны потерпевшими 1731 гражданин. Обеспечено возмещение ущерба на сумму более 343 млн тенге", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев.

По его информации, на сегодня производством окончены 969 дел, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суды.

Из них осуждены 500 лиц, большинство из которых к ограничению свободы, это 398 лиц и лишь 92, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления - к лишению свободы", - пояснил спикер.

Он проинформировал, что в настоящее время в производстве следователей полиции находятся 289 дел.

Из них по 20 имеются подозреваемые лица (всего 27), в т.ч. 6 содержатся под стражей (1 по убийству, 1 - по краже, 1 - хранение оружия, 2 разбой, 1 - хищение оружия). В ближайшее время по ним также планируется принятие окончательных решений", - сказал Мухтар Кожаев.

Кроме того, представитель МВД рассказал о проводимой работе по изъятию похищенного оружия.

На сегодня принятыми мерами изъято 860 единиц оружия, из них 475 табельного и 379 гражданского", - сказал он.

По его словам, 13 июля в городе Тараз сотрудниками криминальной полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовно-исполнительной системы обнаружен замаскированный схрон, в котором хранился автомат Калашникова, ранее похищенный в департаменте полиции, а также два магазина к нему и более 30 боеприпасов.

В этом же городе 19 июля сотрудниками полиции в районе автомобильных гаражей обнаружен и изъят пистолет Макарова, также ранее похищенный в Департаменте полиции.

Кроме того, 14 июля в Илийском районе Алматинской области сотрудниками полиции и КНБ в районе железнодорожного переезда поселка Байсерке обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12 калибра, охотничье ружье в разобранном виде, газовый пистолет, 3 светошумовые и 2 газовые гранаты, а также более 150 патронов.

Буквально на днях, 27 июля, на окраине Алматы, в горной местности сотрудниками полиции обнаружен схрон, в котором находилось 22 свето-звуковые, слезоточивые и газодымовые гранаты, 2 газовых пистолета, охотничье ружье 12 калибра, радиостанция и около 500 патронов разного калибра", - сообщил Мухтар Кожаев.

По его данным, сейчас неустановленным остается местонахождение 2089 единиц похищенного оружия, из них: 1282 единицы гражданского оружия, похищенного из оружейных магазинов (495 - нарезного, 706 - гладкоствольного и 81 - другого); 648 единиц табельного огнестрельного оружия; 159 единиц травматических, газовых и сигнальных пистолетов.

Вместе с тем, в результате целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий полицией дополнительно изъято 1936 единиц оружия, у многих из которых сбиты номера. Поэтому они сейчас идентифицируется на причастность использования в "январских событиях", - уточнил спикер.