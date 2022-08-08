Компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников

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АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - Известный адвокат Жангельды Сулейманов требует пересмотра дела водителя из Алматинской области, давившего соседскую лошадь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полиция возбуждает дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). 19 июля дело прекращается из-за примирения садиста с хозяином лошади. Полиция сделала вид, что все по закону и она не может расследовать дело. И нельзя якобы привлечь садиста к ответственности. 20 июля я пишу пост, что по этой статье не может быть примирения, потому что потерпевший не хозяин, а общество. И, наверное, полиция прочитала мой пост и придумала схему, чтобы успокоить народ. Возбудили дело по новой статье 202 УК (Причинение ущерба имуществу)", - написал адвокат на своей странице в Сети.
Он также сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру о незаконности прекращения дела по статье 316. По его словам, заявление переслали в областную прокуратуру, потом - в районную.
Ответ получил на днях. Понял, что дело прекратили или прекратят, потому что статья 202 предусматривает примирение. И опять все это незаконно. Если дело возбудили по 316, потом прекратили незаконно, то нужно отменить это прекращение, возобновить дело и наказать садиста. А по 202 пусть что хотят делают, прекращают/не прекращают", - проинформировал Жангельды Сулейманов.
Он отметил, что главное - привлечь за жестокое обращение с животными.
И такого садиста обязательно нужно лишить водительских прав, потому что завтра он может давить и людей. Ясно же, что психически нездоров, потому что нормальный человек никогда, никогда, никогда не будет давить никакое животное, если оно зашло на его участок", - добавил адвокат.
Напомним, инцидент произошел
16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуреченское поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь. Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей.
Также полицейские Талгарского района задержали 35-летнего мужчину, который подозревается
в жестоком обращении с животным.
Это далеко не первый факт жестокого обращения с животными в стране. В середине мая в Павлодаре живодер убил
собаку и хотел ее съесть.
За первый квартал 2022 года коммунальными ветеринарными службами Мангистауской области отловлены
и уничтожены 2200 бродячих собак и 201 кошка.
Напомним, в феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала
животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.
Ранее в регионе дети пытались
утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
Число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
С января по сентябрь этого года зарегистрировано
50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств неизвестно.