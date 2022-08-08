Компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Казгидромет выпустил окончательный прогноз засухи на август, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом фактических агрометеорологических условий и долгосрочного прогноза погоды скорректирован прогноз засухи на август 2022 года", - сообщает РГП "Казгидромет".

Отмечается, что засуха по-прежнему прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском районе Мангистауской областей.

Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской и в районе города Аркалык Костанайской областей.

В Мартукском и Кобдинском районах Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской областей, в Тимирязевчком районе Северо-Казахстанской и в Ерейментауском районе Акмолинской областей ожидаются оптимальные условия увлажнения.

В Мусреповском районе Северо-Казахстанской области и в окрестностях Степногорска и Актобе по расчетам будет очень влажно. На остальной территории республики условия увлажнения будут в основном близкими к норме", - говорится в прогнозе.