Новые правила использования электросамокатов введут в Алматы

АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - В Алматы будут введены новые правила использования электросамокатов, а также появятся виртуальные парковочные места для мобильного транспорта. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасного использования электросамокатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным статистики, за первое полугодие 2022 года в Алматы с участием электросамокатов произошло 22 ДТП, в которых пострадали 23 человека. Большое количество из этих случаев происходит с участием несовершеннолетних, управлявших самокатами или мопедами, дети получают травмы", - заявили спикеры.

В начале июля правила для средств индивидуальной мобильности прописали в стандарте Казахстана. По новым правилам на электросамокате может ездить только один человек, а его скорость не может превышать 25 километров в час. Для управления самокатами, которые разгоняются до скорости более 50 километров в час, понадобится водительское удостоверение категории А1, как на мопед.

Также в этом году планируется внесение изменений в закон "О дорожном движении", в правила дорожного движения и в КоАП. Согласно изменениям, наличие водительского удостоверения при управлении электросамокатами требоваться не будет, но будет обязательное условие, что возраст водителя, выезжающего на электросамокате на дорогу, на проезжую часть, велополосу или полосу общественного транспорта или на тот же тротуар, должен быть не меньше 16 лет", - сообщается в пресс-релизе.

Однако действующий в городе сервис Whoosh по прокату электросамокатов ограничил их использование для несовершеннолетних. Ездить на самокатах этой компании смогут только лица, достигшие 18 лет.

Кроме того, электросамокаты должны быть оборудованы фарами или катафотами, чтобы их было хорошо видно в ночное время.

Также до конца года в Алматы появятся виртуальные парковки, чтобы людям было проще и удобнее оставить самокат в правильном месте, не создавая помех на улице.

В Алматы по согласованию с акиматом разметка уже наносится шеринговыми компаниями на улицах города. До конца года разметка будет нанесена на 500 мест для парковки средств индивидуальной мобильности", - сообщили спикеры.

До конца года разметка будет нанесена на 500 мест для парковки средств индивидуальной мобильности.





Ранее сообщалось, что в Алматы в 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта. В конце июля в мегаполисе погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля.



