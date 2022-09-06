Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Атырауской, Жетысуской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Абайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 6-8 сентября днем на севере и юге Алматинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.

6 сентября днем на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

6, 7 сентября днем на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 метра в секунду, сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на севере, юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 25 метров в секунду.

6 сентября днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

6 сентября в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября днем на большей части Абайской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

6 сентября на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

6 сентября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября в Павлодарской области ожидается ветер южный с переходом на северо-восточный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днем 6 сентября на западе и юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На западе, юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 6 сентября на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. Ветер восточный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, юго-востоке области гроза. Ветер северо-восточный, ночью 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.