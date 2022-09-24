Смертельное ДТП в Карагандинской области: скончался еще один медик

КАРАГАНДА. 23 СЕНТЯБРЯ - Акушерка, пострадавшая в страшной дорожной аварии возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области, скончалась в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации телеканала КТК, Айдана Имашева проработала акушеркой не один десяток лет. В аварии женщина получила серьезные травмы и находилась в реанимации в тяжелом состоянии.
В понедельник большегруз выехал на встречную полосу. В ПАЗе в тот момент находились медики компании "Казахмыс". В результате столкновения оба водителя и один пассажир скончались на месте. Еще одна женщина-медик умерла в карете скорой помощи. Имашева стала пятой жертвой.
Троих пострадавших в том ДТП бортом санавиации доставили в Караганду, еще четверо проходят лечение в Балхаше. Все семеро являются медицинскими работниками.