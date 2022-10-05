Создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами

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АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) была создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивской республикой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее из-за отсутствия правовой базы между странами выполнялись только чартерные рейсы", - уточнили в Комитете гражданской авиации РК.
Со стороны Мальдив документ подписан министром транспорта и гражданской авиации госпожой Айшат Нахула, с казахстанской стороны - председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым.
Договоренность предусматривает возможность выполнения 7 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны", - отметили в КГА.
Ранее сообщалось, что Казахстан утвердил соглашение с Мальдивами о безвизовом режиме.