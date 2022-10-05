В каких случаях россиян могут выдворить из Казахстана, рассказали в МВД

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АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что может послужить основанием для выдворения россиян из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, для экстрадиции и выдачи есть порядок, регламентированный законодательством, информирует телеканал КТК.
Первое основание - это то, что в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по нашему законодательству тоже признается уголовно наказуемым деянием. Кроме того, сама процедура это не просто так, значит, возбудили; она должна быть санкционирована соответствующими компетентными органами РФ", - сообщил глава МВД РК.
Кроме того, отметил он, запрос о выдаче направляется генеральным прокурором РФ генеральному прокурору Казахстана.
После поступления есть сама процедура рассмотрения: действительно ли он совершил уголовно наказуемое деяние, действительно ли это деяние признается нашим законодательством уголовным преступлением. Есть определенные международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, который имеет статус беженца и другие правовые основания", - добавил Марат Ахметжанов.
Ранее Министерство обороны России заявило, что не будет требовать принудительной выдачи уехавших россиян.