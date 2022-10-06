В Алматы монополисты снизят тарифы

АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы по состоянию на 1 октября 2022 года в целях возврата средств потребителям 15 субъектам естественных монополий по 16 регулируемым услугам утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму 446,90 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным КРЕМ, временные компенсирующие тарифы утверждены: в сфере водоснабжения - 1 (ГКП на ПХВ "Алматы су"), в сфере теплоснабжения - 4 (ТОО "Тулпар", ТОО "Alpha Management Company", РГУ "Алматинская районная эксплуатационная часть", ТОО "Компания "РЕАЛ-Сервис"), в сфере транспортировки газа - 5 (ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" по магистральным газопроводам, ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан, ТОО "Газопровод Бейнеу - Шымкент", ТОО "Строй Сервис Холдинг", Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"), в сфере подъездных путей - 4 (ТОО "СМП 12", ТОО "ППЖТ-2", ТОО "Damu Management Company", ИП "Сидоренко"), в сфере передачи электроэнергии - 2 (ТОО "Демократическое жилье", АО "Алатау Жарық Компаниясы").

Сообщается, что ДКРЕМ по Алматы снизил тарифы ГКП на ПХВ "Алматы су" на воду для населения. Тариф на воду с 1 октября 2022 года для потребителей предприятия составит 42,67 тенге/м3 без НДС вместо 42,86 тенге/м3 без НДС, где снижение составило 0,45%. Тариф будет действовать в период с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года.

Основная причина неисполнения инвестиционных программ и тарифных смет - неисполнение поставщиками обязательств по договорам", - отметили в комитете.

Также, по данным КРЕМ, на текущий момент продолжается работа в части возврата сумм по выявленным необоснованно полученным доходам.