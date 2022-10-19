Долги акиматов перед поставщиками "АртСпорт" может оплатить правительство

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов подготовило Министерство финансов. Соответствующее постановление размещено на сайте "Открытые НПА" и доступно для публичного обсуждения до 2 ноября 2022 года.
В документе подчеркивается, что деньги могут быть выделены в исключительных случаях. К ним относятся погашения обязательств правительства, центральных государственных органов и местных исполнительных органов по решениям судов, а также по государственному творческому и спортивному заказу.
Принятие проекта решит проблему погашения задолженности акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента перед поставщиками по государственному творческому и спортивному заказу в целях исключения возможности возникновения социальной напряженности населения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что акимат закроет задолженность перед поставщиками до 1 сентября.
Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге", - заявил Досаев.
Однако, по словам поставщиков, долги за июнь, июль, август и сентябрь им до сих пор не оплатили, а Алматы и вовсе исчез из списка городов на сайте "АртСпорт". Они также сообщили, что руководитель управления культуры города Алматы лично позвонил нескольким активистам и сказал, что с 18 октября акимат начнет гасить долги перед поставщиками творческого заказа. Но как закрывать табели за сентябрь и октябрь, когда Алматы нет на платформе, поставщики пока не понимают.