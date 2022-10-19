Долги акиматов перед поставщиками "АртСпорт" может оплатить правительство

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Карагандинской, Улытауской, Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областей.

По прогнозу ГП "Казгидромет", ночью 19 октября на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 19 октября на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

19 октября на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Алматы 19 октября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром 19 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

19 октября на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

19 октября днем на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

19 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, утром и днем на большей части 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23 метра в секунду.

Днем 19 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на юге, западе области порывы 25 метров в секунду.

19 октября ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

19 октября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

19 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 19 октября Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

19 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки, в горных районах временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

19 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки, днем сильные осадки (дождь с переходом в снег). В горных районах туман. Ветер северо-западный, западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

19 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.