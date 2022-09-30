Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport

АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport. По его словам, вчера состоялась встреча с рабочей группой по данному вопросу, в состав которой вошли родители, депутаты маслихата, поставщики, первый заместитель прокурора города, председатель ревизионной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть, до 1 сентября. Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге", - сказал Досаев.
Он отметил, что по городу 83 тысячи детей вовлечены в творческие кружки и спортивные секции по программе ArtSport.
К сожалению, из всех зарегистрированных детей в городе у нас выявили официально одну четверть детей, не соответствующих условиям программы. По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, более 20 тысяч детей отношения к городу Алматы не имеют. Так, у более 2500 детей ИИН недействительны, а 18 тысяч детей не являются жителями города Алматы. На подобные выявленные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 млрд тенге. По 16 тысячам детей проверка еще не окончена - они переезжали, перемещались", - уточнил аким.
Я дал поручение по оставшимся детям - до конца 2022 года из бюджета будет выделено более 5 млрд тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать как положено", - заявил Досаев.
По его словам, по фактам нарушений уже возбуждено одно уголовное дело и планируется возбудить еще несколько.
Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, еще 5 предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться", - сообщил аким.
Ранее в ревизионной комиссии Алматы рассказали о нарушениях в реализации программы "АртСпорт".