Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport

АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный на западе, в центре, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

30 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, на западе, в центре, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

30 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 сентября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 сентября ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

30 сентября ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

30 сентября на западе Костанайской области ожидается гололед. На севере области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

30 сентября на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.