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О нарушениях в реализации программы "АртСпорт" рассказали в ревизионной комиссии Алматы

28.09.2022, 15:11 28246
О нарушениях в реализации программы "АртСпорт" рассказали в ревизионной комиссии Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Ревизионная комиссия выявила нарушения правил финансирования и размещения государственного спортивного и творческого заказов по программе "АртСпорт" в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным результатам государственного аудита установлены следующие факты:

  • значительное количество полученных ваучеров на несуществующие ИИН (более 2,5 тысячи);
  • получение ваучеров детьми, зарегистрированными в других регионах (более 18 тысяч);
  • получение ваучеров детьми, ранее проживавшими в Алматы, но снятыми с регистрации (в связи с выездом на ПМЖ, смены места регистрации и т.д.);
  • кроме того, допускалось получение ваучеров на спортивные секции детьми младше 4 лет (150 фактов).
 
На данный момент, по имеющейся информации, за счет бюджетных средств производилась оплата за фиктивные услуги и незарегистрированных в городе Алматы детей на сумму более 2,5 млрд тенге.
 

По итогам аудита к недобросовестным поставщикам будут приняты меры финансового контроля, предусмотренные законодательством, соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении председателя ревизионной комиссии Алматы Алтая Бердикулова.

 
Разработчику информационной платформы artsport.edu.kz необходимо предоставить: акт об успешном результате испытаний на информационную безопасность; интеграцию с информационными системами уполномоченных органов в области образования и здравоохранения.
 
Также разработчику требуется обеспечить доступ к проведению технического аудита на соответствие функционала по размещению сведений:

  1.  о спросе на спортивные секции;
  2.  о плане финансирования госзаказа;
  3.  о ежемесячном исполнении плана финансирования;
  4.  о рейтинге спортивных секций и творческих кружков;
  5.  календаря бесплатных мероприятий, организуемых оператором;
  6.  хронологии освобождения мест у поставщиков;
  7.  хронологии получения ваучеров.

Напомним, ранее акимат Алматы заявил, что программа "АртСпорт" регистрирует "мертвые души".  

Позже активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.  
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил, что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов. Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге.
Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе "АртСпорт".  
В прокуратуре Алматы по результатам проверки заявили, что по программе "АртСпорт" с детьми работали ранее судимые тренеры.
 

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Мажилисмены обсудили законопроект "О цифровых активах"

29.09.2022, 16:29 286
Мажилисмены обсудили законопроект "О цифровых активах"
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - В мажилисе парламента РК сегодня проведен круглый стол, в ходе которого обсуждены проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" и поправки в действующее законодательство по вопросам цифровых активов, разработанные в рамках депутатской инициативы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект презентовала депутат мажилиса, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева. По ее словам, законопроект вводит понятия обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.
 

У нас есть всего два вида цифровых активов: обеспеченные, так называемые токены - инвестиционные активы, которые обеспечены каким-то имуществом, то есть они являются цифровым свидетельством имущественных прав. Вторые, связанные с производством майнинга, - это необеспеченный цифровой актив, та самая злополучная криптовалюта", - рассказала Смышляева.

 
По ее словам, в настоящее время оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане запрещен.
 

Все операции с криптовалютами, включая майнинг и работу криптобирж в рамках пилотного проекта, проводиттолько МФЦА. Однако даже эта деятельность пока не урегулирована нормами Конституционного закона "О Международном финансовом центре "Астана", - подчеркнула сенатор.

 
Также в действующем законодательстве не урегулированы механизм реализации добытой майнерами криптовалюты и роль в этом казахстанских поставщиков финансовых услуг.
 
Новый законопроект определяет требования к подключению субъектов цифрового майнинга к электрическим сетям, методика расчета по покупке электрической энергии, квотирование и профиль потребления для деятельности субъектов по цифровому майнингу. Также он предусматривает формирование национального майнинг пула, что позволит производить блокировку "серых" майнеров и станет оптимальным решением для повышения прозрачности майнинг-деятельности.
 
Смышляева рассказала, что законопроект состоит из четырех глав. Это правила лицензирования майнинговой деятельности, правила распределения и использования электроэнергии, отраслевые энергетические квоты.
 
Часть правил будет регулировать Минцифры, часть - Минэнерго, еще часть - МФЦА. Также будут внесены изменения в налоговое законодательство в части налогообложения операций по майнингу.
 
Сенатор подчеркнула, что благодаря законопроекту, в сфере производства цифровых активов установится единый порядок, а энергосистема Казахстана будет сбалансирована.
 

Токаеву доложили о проведении первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ

29.09.2022, 13:10 4016
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи глава государства был проинформирован о проведении первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ, который собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане, информирует Акорда.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что мероприятия такого уровня вносят существенный вклад в развитие шахматного спорта в нашей стране.
 

В Казахстане шахматы пользуются огромной популярностью, особенно среди детей и молодежи. У нас действует свыше 7 тысяч секций, но мы должны увеличить это количество как минимум в два раза. Сейчас шахматами занимаются более 200 тысяч человек. Казахстанские шахматисты успешно выступают на международных соревнованиях. Мы уделяем большое внимание шахматам. Разработана дорожная карта развития шахмат, планируется запуск масштабного проекта "Шахматы в школе", - сказал глава государства.

 
В свою очередь Аркадий Дворкович выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за личную поддержку и популяризацию шахмат в Казахстане, а также заявил о готовности ФИДЕ поделиться успешным международным опытом внедрения шахмат в школьную программу.
 
Участники встречи обменялись мнениями по вопросам долгосрочного сотрудничестве Казахстана и ФИДЕ и обсудили перспективы проведения в нашей стране крупных международных турниров.
 

На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

29.09.2022, 12:58 4616
На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера
Фото: t.me/odkb_csto
АСТАНА. 29 СЕНТЯЮРЯ - На учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане впервые отработают ликвидацию чрезвычайной ситуации биологического характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К практическим действиям по противодействию условной особо опасной инфекции неизвестного происхождения будет задействовано новое подразделение в составе Коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение РХБ защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составляют российские специалисты научно-исследовательских подразделений Минобороны России на новых образцах техники", - сообщает Telegram-канал организации.

 
Активная фаза командно-штабного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальных учений "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения состоится на казахстанском полигоне "Матыбулак" в период с 3 по 7 октября.

Обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США.

Напомним, США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории.
 
В Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.
 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

 
В 2017 года Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, прошла госприемку. Как заверяют власти РК, она работает в интересах республики.
 

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

 
Напомним, в Казахстане с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях проходят учения ОДКБ.
 

 

Президент подписал закон о присвоении Дню Республики статуса нацпраздника

29.09.2022, 11:04 7356
Президент подписал закон о присвоении Дню Республики статуса нацпраздника
Фото: Акорда
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, что данный закон также предусматривает присвоение Дню Независимости статуса государственного праздника.
 
Также закон исключает День Первого Президента из числа государственных праздников.

Ранее сообщалось, что в октябре  планируют перенос выходных дней в связи с Днем Республики.
 

ТОО "СП "КазГерМунай" выплатило государству штраф в 1 млрд тенге

28.09.2022, 20:43 21416
ТОО "СП "КазГерМунай" выплатило государству штраф в 1 млрд тенге
Фото: АЗРК
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Прокуратура Кызылординской области совместно со специалистами департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Кызылординской области провела проверку в отношении ТОО "СП "КазГерМунай", по результатам которой выявлены нарушения в части злоупотребления доминирующим положением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2021 году на территории Кызылординской области и южного макрорегиона ТОО "СП "КазГерМунай" занималось установлением и поддержанием монопольно высоких цен при реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
 
В результате согласно постановлению Кызылординского областного суда ТОО "СП "КазГерМунай" признано виновным в совершении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции с наложением административного штрафа в размере 126,6 млн тенге и конфискован монопольный доход в пользу государства, полученный в результате осуществления монополистической деятельности, - 881,4 млн тенге.
 
Административный штраф и монопольный доход, предусмотренные санкцией суда, были добровольно оплачены ТОО "СП "КазГерМунай" в бюджет государства.
 

Токаев поручил принять все необходимые акты, чтобы начать реализацию нацпроекта "Комфортная школа"

28.09.2022, 19:47 23236
Токаев поручил принять все необходимые акты, чтобы начать реализацию нацпроекта "Комфортная школа"
Фото: Акорда
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мероприятие началось с обсуждения вопросов, связанных с разработкой национальных проектов. По проекту "Комфортная школа" выступил министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Как доложил министр, цель проекта - системное решение проблемы нехватки ученических мест. Реализация проекта позволит построить школы нового формата на 800 тысяч учащихся, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Выслушав доклад, президент отметил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства.
 

К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов. Правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению. Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому поддерживаю предложение по закреплению персональной ответственности акимов регионов. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным - до конца года. Прошу правительство сформировать такие обязательства каждого региона и контролировать их исполнение", - сказал глава государства.

 
Он поручил уже в этом году принять все необходимые нормативные акты, чтобы начать реализацию национального проекта со следующего года. Касым-Жомарт Токаев также поддержал предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction. При этом президент заявил о необходимости жесткого контроля за использованием выделяемых из бюджета средств.
 
Глава государства отдельно остановился на поступающих жалобах от родителей в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками, это негативно сказывается на здоровье детей.
 
Асхат Аймагамбетов рассказал о принимаемых мерах по решению проблемы. По его словам, осуществляется постепенный переход на цифровые учебники, кроме того, новые школы будут оснащаться персональными шкафчиками для учащихся, где можно будет хранить личные вещи, сменную обувь и учебники.
 
Второй проект "Модернизация сельского здравоохранения" представила министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, проект направлен на обеспечение всех сельских населенных пунктов медицинской инфраструктурой и организацию сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц. Совместно с акиматами начата подготовительная работа по строительству 655 объектов, в том числе 253 медпунктов, 160 врачебных амбулаторий и 242 фельдшерско-акушерских пунктов. Реализация проекта позволит повысить доступность медицинской помощи в селах, обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи сельскому населению, снизить смертность от болезней системы кровообращения на 20%, увеличить продолжительность жизни.
 
Президент отметил высокое социальное значение проекта, который предусматривает обеспечение 100% сельского населения качественной первичной медицинской помощью.
 

Это наша обязанность как государства. Но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта - строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах. Недаром существует правило "золотого часа" - чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен. Особенно серьезный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35% от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, - это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства поручил взять на особый контроль вопросы профилактики и лечения онкологических заболеваний.
 
Президент особо указал на важность достижения конкретных поставленных результатов национальных проектов и поручил обеспечить систему мониторинга за их реализацией.
 
На заседании также был рассмотрен вопрос о достижении углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года.
 

В Казахстане планируют создать 800 тысяч ученических мест за счет госинвестиций

28.09.2022, 18:54 24716
В Казахстане планируют создать 800 тысяч ученических мест за счет госинвестиций
Фото: Акорда
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе выступления глава государства отметил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На повестке дня Высшего совета по реформам под председательством президента рассмотрен вопрос по реализации национального проекта "Комфортная школа". Проект предусматривает создание 800 тысяч ученических мест за счет государственных инвестиций.
 

К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация национального проекта "Комфортная школа" должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов", - сказал Токаев.

 
Цели и задачи проекта:
 
  • построить до 2026 года школы нового формата в городах и активно развивающихся (перспективных) населенных пунктах;
  • обеспечить при строительстве школ применение единого стандарта строительства и оснащения оборудованием;
  • создать комфортные и безопасные условия для учащихся и педагогов;
  • повышение качества образовательных услуг.
 
Предусмотрено закрепление персональной ответственности акимов за:
 
  • обеспечение земельными участками под строительство школ;
  • подведение инженерной инфраструктуры, дорог, маршрутов общественного транспорта и т.д.;
  • обеспечение педагогическими кадрами и дальнейшее надлежащее содержание школ;
  • своевременное исполнение утвержденного плана ввода школ;
  • обеспечение в первый год реализации проекта в приоритетном порядке строительства школ в регионах с наибольшим дефицитом ученических мест.
 

Проект новой политической платформы AMANAT обсуждают в четырех тысячах первичных партийных организаций

28.09.2022, 18:16 26356
Фото: AMANAT
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Члены более 4000 первичных партийных организаций AMANAT по всей стране обсуждают проект новой политической платформы партии. Также в ходе заседаний ППО избираются делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К примеру, акушерка Алматинского городского родильного дома № 4 Тамара Хван, выступая на собрании первичной партийной организации "Денсаулык", отметила важность таких направлений, как благополучие семьи и здоровье нации.
 

Партийцы регулярно отражают в своих программных документах и инициативах работу по повышению качества здравоохранения, на деле демонстрируя заботу о благополучии наших граждан", - поделилась Тамара Хван.

 
В свою очередь член первичной партийной организации "Кызылординское отделение магистральной сети" Сабыр Бимухамедов отметил, что новый программный документ объединяет точки зрения и мнения большинства партийцев.
 

Каждому партийцу была предоставлена возможность озвучить свое мнение касательно документа через сбор предложений со всех регионов и социологический опрос. В целом отрадно, что AMANAT, являясь главной политической силой страны, продолжает отстаивать интересы каждого гражданина", - добавил Сабыр Бимухамедов.

 
В Павлодаре члены ППО на базе трамвайного управления города совместно с депутатами областного маслихата от партии акцентировали внимание на том, что приоритетом платформы является благосостояние каждого гражданина.
 

У нас нет времени для того, чтобы сидеть и изучать целые тома документации. Для нас важна простота и доступность, и проект новой политической платформы как раз отвечает этим принципам. Могу сказать, что для нас очень важно, что главенствующим в направлении работы партии остается человек и его благосостояние", - поделился мнением сотрудник предприятия "Трамвайное депо имени Д. Махмудова" Сайлаубек Асыханов.

 
Член фракции AMANAT в областном маслихате Серик Джартыбаев подчеркнул, что новый документ отражает тысячи мнений рядовых партийцев.
 

Для меня, как директора местного колледжа информационных технологий, важно, что особое внимание в платформе уделено вопросам сферы образования на всех уровнях, начиная с дошкольного воспитания наших детей. Вся политическая платформа партии AMANAT направлена на построение справедливого Казахстана", - сказал Серик Джартыбаев.

 
В Карагандинской области руководитель ППО "Государственный архив" Елена Черная подчеркнула, что новая платформа - главный идеологический документ партии AMANAT, отвечающий современным реалиям.
 

Платформа содержит в себе видение будущего, ориентиры развития, принципы. Она делает нас еще на один шаг ближе к построению более справедливого Казахстана", - сказала Елена Черная.

 
По итогам заседаний ППО также избраны делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии.
 
Напомним, 6 октября в городе Астане состоится внеочередной XXIV съезд партии AMANAT. В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны.
 

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