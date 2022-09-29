О нарушениях в реализации программы "АртСпорт" рассказали в ревизионной комиссии Алматы

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АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Ревизионная комиссия выявила нарушения правил финансирования и размещения государственного спортивного и творческого заказов по программе "АртСпорт" в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предварительным результатам государственного аудита установлены следующие факты:
- значительное количество полученных ваучеров на несуществующие ИИН (более 2,5 тысячи);
- получение ваучеров детьми, зарегистрированными в других регионах (более 18 тысяч);
- получение ваучеров детьми, ранее проживавшими в Алматы, но снятыми с регистрации (в связи с выездом на ПМЖ, смены места регистрации и т.д.);
- кроме того, допускалось получение ваучеров на спортивные секции детьми младше 4 лет (150 фактов).
На данный момент, по имеющейся информации, за счет бюджетных средств производилась оплата за фиктивные услуги и незарегистрированных в городе Алматы детей на сумму более 2,5 млрд тенге.
По итогам аудита к недобросовестным поставщикам будут приняты меры финансового контроля, предусмотренные законодательством, соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении председателя ревизионной комиссии Алматы Алтая Бердикулова.
Разработчику информационной платформы artsport.edu.kz необходимо предоставить: акт об успешном результате испытаний на информационную безопасность; интеграцию с информационными системами уполномоченных органов в области образования и здравоохранения.
Также разработчику требуется обеспечить доступ к проведению технического аудита на соответствие функционала по размещению сведений:
- о спросе на спортивные секции;
- о плане финансирования госзаказа;
- о ежемесячном исполнении плана финансирования;
- о рейтинге спортивных секций и творческих кружков;
- календаря бесплатных мероприятий, организуемых оператором;
- хронологии освобождения мест у поставщиков;
- хронологии получения ваучеров.
Напомним, ранее акимат Алматы заявил, что программа "АртСпорт" регистрирует "мертвые души".
Позже активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил, что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов. Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге.
Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе "АртСпорт".
В прокуратуре Алматы по результатам проверки заявили, что по программе "АртСпорт" с детьми работали ранее судимые тренеры.