Прокуратура: в Алматы по программе АrtSport с детьми работали ранее судимые тренеры

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АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - Прокуратура Алматы проводит проверку соблюдения законности при финансировании детского спортивного и творческого заказов через программу АrtSport, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С мая 2021 года на реализацию программы в Алматы выделено 12,8 млрд тенге. Предварительные результаты прокурорской проверки установили ряд нарушений законности, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выявлены преступные схемы по хищению бюджетных средств. В частности, предоставлены акты выполненных работ на более 2000 детей, которые находились за пределами страны, на больничном и вообще не посещавших секции и кружки. Количество протабелированных занятий составляет свыше 5000. Только 935 участников АrtSport занимаются фактически в спортивных школах.



Установлены 13 тренеров, работающие с детьми, ранее судимые и привлеченные к ответственности за различные преступления.

При этом нарушения трудовых прав допускаются и в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчисления", - сообщили в надзорном органе.

По данным фактам прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ряд материалов передан в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения.

Кроме того, серьезные пробелы выявлены и в работе самого функционала платформы АrtSport. Она не интегрирована с информационными системами госорганов, не защищены персональные данные детей, есть другие недостатки.

В настоящее время проводится проверка с привлечением специалистов.

Как сообщалось ранее, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы.

Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили , что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах.