Досаев: задолженность по программе "АртСпорт" составляет примерно 2,2 млрд тенге

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг программы "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи представитель программы ArtSport Kazakhstan Куат Ергалиев обратился к Ерболату Досаеву с просьбой отозвать письмо по приостановлению финансирования программы и провести внеочередную сессию маслихата, внести изменения в бюджет и разрешить открыть новые ваучеры. Также предусмотреть финансирование программы до конца года.
На это аким города ответил, что программа временно приостановлена в связи с финансовыми возможностями.
Сейчас самое главное закрыть кредиторскую задолженность. По просьбе родителей мы создали рабочую группу. Первые заседания прошли. Мы договорились, что будем изыскивать средства, чтобы закрыть задолженность по программе, это примерно 2,2 млрд тенге. По программе ArtSport предварительные проверки показали, что в системе были "мертвые души". Мы пригласили разработчиков платформы. Недостатки системы нужно решать. Я благодарен членам рабочей группы за конструктивный подход. За инициативу оставить на рынке сознательных и квалифицированных поставщиков услуг и с ними продолжать работать. Сейчас мы работаем над местной программой", - прокомментировал Досаев.
Ранее маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport.
Между тем в Антикоррупционной службе по городу Алматы порталу Zakon.kz сообщили, что в текущем году окончено производство и направлено в суд уголовное дело в отношении директора КГКП "Городской учебно-практический центр физической культуры и спорта" управления образования города Алматы по статье 190 УК РК.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый в мае 2022 года получил от представителей различных ИП денежные средства в сумме 1 800 000 тенге за предоставление им спортивных залов и помещений в общеобразовательных школах города в рамках государственной программы "Подушевое нормативное финансирование спортивных секций для детей и юношества" (ArtSport).
11 августа 2022 года приговором Ауэзовского районного суда города Алматы Назаров Е.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК, с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в ответе Антикоррупционной службы по городу Алматы.
Кроме того, 6 сентября 2022 года Антикоррупционной службой по городу Алматы в департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы направлено для проведения проверки обращение директора Алматинского филиала РОО "Аділдік жолы" по фактам возможного хищения бюджетных денежных средств при реализации государственной программы "Финансирование государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества" через платформу ArtSport.edu.kz.
Также напомним, Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге. Подозреваемые оформили фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Денежные средства необоснованно перечисляли на банковские счета родственников директора ТОО.