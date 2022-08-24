Должностные лица управления спорта Алматы похитили более 360 млн тенге

АЛМАТЫ. 23 АГВУСТА - Должностные лица управления спорта города Алматы подозреваются в хищении более 360 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге.

По информации ведомства, подозреваемые оформили фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Денежные средства необоснованно перечисляли на банковские счета родственников директора ТОО.



