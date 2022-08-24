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Должностные лица управления спорта Алматы похитили более 360 млн тенге

23.08.2022, 13:18 24816
АЛМАТЫ. 23 АГВУСТА - Должностные лица управления спорта города Алматы подозреваются в хищении более 360 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге.
 
По информации ведомства, подозреваемые оформили фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Денежные средства необоснованно перечисляли на банковские счета родственников директора ТОО.

В Алматы экс-бухгалтера онкодиспансера осудили за хищение бюджетных средств.
 

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Сообщения о минировании зданий судов поступили в Актобе

24.08.2022, 13:57 341
АКТОБЕ. 24 АВГУСТА - Сегодня утром утром на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство, передаетKAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщения о минировании также поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города, информирует Polisia.kz.
 
На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия.

По информации полиции, взрывные устройства не обнаружены.

Напомним, вчера информацию о минировании нескольких больниц сообщили в Алматы. Информация оказалось ложной.
 

У жителя Мангистауской области изъяты 198 рогов сайги

24.08.2022, 12:49 1151
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 24 АВГУСТА - В Мангистауской области задержали местного жителя, у которого дома обнаружили 198 рогов сайги, задержали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 августа в ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Бейнеу по подозрению в незаконном обороте дериватов сайги задержан местный житель. При обыске в частном доме изъяты рога сайгаков в количестве 198 штук, информирует Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное добывание, приобретение, хранение и сбыт находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов). 
 
В полиции напоминают, что согласно законодательству за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков. 
 

На жительницу Павлодара напал неизвестный с кирпичом

23.08.2022, 19:48 13021
ПАВЛОДАР. 23 АВГУСТА - 23 августа в 15.30 в центральный отдел полиции Павлодара обратилась 20-летняя жительница города, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
21 августа около 01.10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом, сообщает Polisia.kz
 
В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа. Ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга", от госпитализации девушка отказалась. Однако с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по факту хулиганства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины. 
 
 

Два участника январских беспорядков осуждены за насилие в отношении полицейских и военнослужащих

23.08.2022, 18:06 15106
Два участника январских беспорядков осуждены за насилие в отношении полицейских и военнослужащих
Фото: Facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - О фактах применения жестокости и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков рассказал на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 января во время беспорядков в Семее житель данного города, не подчиняясь законным требованиям сотрудников о прекращении неправомерных действий, нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы", - рассказал Адилов.

 
Другой случай произошел 3 января в Усть-Каменогорске, где сотрудники полиции пытались пресечь организацию незаконного митинга, а житель этого города оказал им сопротивление с применением насилия. 
 

Приговором суда он признан виновным с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы", - сообщил представитель МВД. 

 
По его словам, несколько уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников во время массовых беспорядков находятся в производстве и в ближайшее время будут направлены в суд.

Адилов также сообщил, что по январским событиям возбуждено более 4600 уголовных дел, разыскивается свыше 2 тысяч единиц похищенного оружия. 


 

Более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане

23.08.2022, 17:53 15626
Более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане на сегодня обнаружено и изъято 873 единицы оружия, похищенного во время январских беспорядков. Из них 480 единиц табельного и 387 единиц гражданского оружия, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, ряд лиц за хищение оружия привлечен к уголовной ответственности. 
 

Учитывая тяжесть данного преступления и общественную опасность, судами назначаются соразмерные наказания. К примеру, 5 января во время массовых беспорядков в Алматы группа лиц из четырех человек совершили хищение оружия и боеприпасов из специализированных магазинов, а также иных товаров в торговых домах. Обвиняемые признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы каждый", - сообщил Адилов.

 
Он также рассказал о схронах с оружием, которые полицейские продолжают находить в разных городах. Только за 3 дня обнаружены 4 тайника с оружием и боеприпасами в Таразе, Жамбылской области и Алматы. 
 

Сейчас неустановленным остается местонахождение 2087 единиц похищенного оружия. Работа по их обнаружению продолжается", - доложил Адилов. 


Он также сообщил, что по январским событиям следователи возбудили свыше 4600 уголовных дел. 
 

Более 4600 уголовных дел возбуждено по январским событиям - МВД

23.08.2022, 17:41 16041
Более 4600 уголовных дел возбуждено по январским событиям - МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Следователи возбудили 4642 уголовных дела по фактам январских беспорядков, сообщил сегодня на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из них 2,5 тысячи - по кражам, 710 - по фактам хищения либо хранения оружия, 418 - по фактам хулиганства, 199 - по фактам уничтожения имущества, 26 - по совершенным разбоям и грабежам",- уточнил Адилов. 

 
На данный момент окончено производство по 971 делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды. 
 

По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщил представитель МВД.

 
В результате расследований возмещен ущерб пострадавшим гражданам на сумму порядка 360 млн тенге.
 

В Алматы группа лиц организовала незаконный игорный бизнес с доходом 15 млн тенге

23.08.2022, 15:35 18166
В Алматы группа лиц организовала незаконный игорный бизнес с доходом 15 млн тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы выявил группу лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в мегаполисе и Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ликвидировано 4 игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники. Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
По информации ведомства, приговором суда пять фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет.
 
АФМ предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление арендного помещения для азартных игр предусмотрено уголовное наказание. 

 

В Костанае драка возле ресторана закончилась поножовщиной

23.08.2022, 09:41 30011
В Костанае драка возле ресторана закончилась поножовщиной
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 23 АВГУСТА - В Костанае возле ресторана мужчине в ходе драки нанесли ножевое ранение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлено, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Мужчина, нанесший ножевое ранение, скрылся с места преступления. Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры. В этот же день подозреваемый был задержан, дал признательные показания, орудие преступления изъято. В отношении 32-летнего мужчины принята мера в виде подписки о невыезде до окончания предварительного расследования", - цитирует Polisia.kz исполняющего обязанности начальника Южного отдела полиции Азамата Оспанова. 

 
Сообщается, что в настоящее время 41-летний потерпевший находится в хирургическом отделении городской больницы Костаная. Сейчас его состояние стабильное. 
 
Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
 

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