В Алматы экс-бухгалтера онкодиспансера осудили за хищение бюджетных средств

АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В районном суде № 2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера регионального онкологического диспансера города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба суда, бывший бухгалтер признана виновной в хищении бюджетных средств путем безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере.
С января 2012 года по 2015 года М., выполняя обязанности главного бухгалтера и имея доступ к электронной системе по расчетному счету предприятия, осуществляла необоснованные перечисления бюджетных денежных средств на счета третьих лиц, которые в последующем ею обналичивались", - сообщили в суде.
Причиненный ущерб ГКП на ПХВ "Алматинский региональный онкологический диспансер" составил свыше 53 млн тенге.
В ходе досудебного расследования установлено, что на похищенные денежные средства подсудимая приобрела земельный участок, на котором построила жилой дом, и покупала дорогие автомашины.
Приговором суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК, и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.