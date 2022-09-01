Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы

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АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Алматинские активисты программы "АртСпорт", поставщики услуг и родители сегодня пришли в акимат Алматы с требованием предоставить им официальное письмо от акима Ерболата Досаева о прекращении программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам активистов, официального постановления правительства о прекращении программы не было, а значит, акимат не имеет права останавливать ее финансирование. В данный момент они требуют, чтобы акимат предоставил им официальное уведомление о том, что финансирование программы будет прекращено. Они также заявляют, что поставщикам до сих пор не оплатили услуги за июнь, июль и август.
Напомним, 28 июня активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращение к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта. По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены.
Позже решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" потребовали депутаты.
В итоге приказ главы Министерства культуры и спорта Даурена Абаева по поправкам в программу "АртСпорт" были отозваны. Однако начались проблемы с финансированием программы. В ряде регионов акиматы отказались платить поставщикам услуг и регистрировать новые ваучеры.
Между активистами и чиновниками началось настоящее противостояние. При этом в Нур-Султане удалось добиться продолжения финансирования, а в акимате Алматы заявили, что в бюджете денег нет, но будет разработан некий альтернативный вариант программы "АртСпорт". В акимате также рассказали о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт", и о том, что программа не пригодна для промышленной эксплуатации.
В Шымкенте руководство городского управления культуры, развития языков и архивов и другие должностные лица через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу "АртСпорт".
Множественные нарушения в реализации программы "АртСпорт" также были выявлены в ВКО.
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах.
Между тем министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт".