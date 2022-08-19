Казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт" - Абаев

КОНАЕВ. 18 АВГУСТА - Глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев рассказал, как будет дальше работать программа "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе "АртСпорт". При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения", - заявил министр, отвечая на вопросы жителей Алматинской области.
По его словам, в настоящее время ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД).
Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые мертвые души. Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта", - сказал Абаев.
Также в рамках встречи, которая состоялась в городе Конаеве, были обсуждены вопросы повышения зарплат, подготовки кадров в сфере туризма, присвоения спортивных разрядов и другие.
Напомним, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что с 1 сентября финансирование программы прекратится.
Ранее активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы.
Разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах.