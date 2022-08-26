Множественные нарушения в реализации программы "АртСпорт" выявлены в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 АВГУСТА - Двойная оплата тренерам, оплата за детей, не посещавших занятия, фиктивные тренировки и другие нарушения вывили прокуроры Восточно-Казахстанской области, проверив реализацию программы "АртСпорт" в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прокурорская проверка установила несовершенство платформы аrtsport.edu.kz, что позволяет отдельным поставщикам, используя мошеннические схемы, получать бюджетные средства за фактически не оказанные услуги.
Так, из 136 помещений 71 не соответствует целевому назначению. Занятия проводятся в необорудованных залах, квартирах, подвалах, магазинах, частных жилых домах и даже банных комплексах, что создает реальную опасность для здоровья детей, сообщает телеканал "Астана".
У нас такие даже были нарушения - ребенок с семьей уехал в Турцию, а по бумагам он у нас проходит, что на занятиях. Или такие тренеры, у него стоит в 12.00 занятие в Урджаре, а в 13.00 в Семее, и он физически не успеет туда приехать, но полностью табель стоит, что он проводил занятия. Предварительно установлена сумма ущерба более 8 миллионов тенге. Сейчас материалы будут переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления по защите общественных интересов ВКО Ермек Атрауанов.
По данным телеканала, на сегодня в области 133 поставщика организуют 57 видов секций и кружков, которыми охвачено более 12 тысяч детей. Из бюджета на "AртСпорт" выделено 1,4 миллиарда тенге.
Шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе "АртСпорт".