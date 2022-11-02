Синоптики рассказали о погоде в ноябре

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается следующим образом: в западной половине Казахстана - меньше нормы, в восточной - около нормы, сообщает РГП "Казгидромет".





В начале ноября циклон, пришедший из Скандинавии, c большой скоростью будет смещаться на территорию Казахстана, обуславливая неустойчивый характер погоды в большинстве регионах. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики еще пройдут преимущественно дожди. Наиболее сильные осадки, связанные с атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Будет усиливаться ветер до 15-28 метров в секунду, в отдельных районах наблюдаться гололедные явления", - говорится в сообщении.





Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит ночью -5 - +5°С, днем +1 - +9°С, на юге и юго-востоке страны теплее - днем +10 - +18°С.





С середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, смещаясь в восточном направлении, вслед этому циклону из районов Черного моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков вначале в западных регионах, в конце декады осадки прекратятся и на остальной территории республики. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха:





в северной половине ночью до -3 - -13°С, днем до -5 - +2°С;

в южной половине ночью до -5 - +2°С, днем до 0 - +8°С.





Во второй и в третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов северных морей, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода. Столбики термометров опустятся в западных, северных, центральных и восточных регионах ночью до -17 - -25°С, днем до -5 - -12°С; на юге, юго-востоке республики ночью до -10 - -17°С, днем до -3 - -10°С.





Однако не исключены теплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и с территории Ирана.