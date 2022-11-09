Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние

Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ожидающимся снегом и гололедом автолюбителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние.
По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня, 8 ноября, в течение дня в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. Ночью с 8 на 9 ноября температура воздуха снизится до -1…-3 градусов, гололедица, информирует управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.
В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололедом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений", - говорится в сообщении ведомства.