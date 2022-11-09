Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние

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Талдыкорган. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Талдыкоргана заставил подрядчиков проблемного дома, который сдали весной по государственному ипотечному проекту "Шанырак", исправить все дефекты.

В ходе осмотра установлено, что средняя температура комнат и батарей соответствует нормам, со стороны услугодателя (ТОО "Теплосервис") отклонений не имеется. Однако в некоторых квартирах имеются незначительные дефекты оконных рам, а также имеются замечания по полотенцесушителям", - сообщил агентству КазТАГ пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

По его словам, подрядная организация обязуется устранить дефекты в кратчайшие сроки и реагировать на запросы жильцов оперативно. Ей также поручено контролировать техническое состояние дома и обеспечить постоянную доступность специалистов - сантехников и электриков, сообщили в акимате.

По данным агентства, жильцы проблемного дома о выявляемых дефектах начали сообщать еще летом. Тогда же они отмечали игнорирование их жалоб на дефекты сервисных специалистов, которые должны обеспечивать гарантийное обслуживание дома.





С наступлением осени к проблемам некачественного строительства прибавился и холод в квартирах. 7 ноября жители сразу нескольких квартир сообщили, что из-за холода в квартирах их начали преследовать простудные заболевания", - сообщается на сайте.